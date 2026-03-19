Viva

¡Doble felicidad! Natalia Álvarez confirma que está embarazada y se casa este fin de semana

La periodista confesó que su embarazo llegó antes de lo planeado y contó cómo recibió la noticia

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Por Fátima Jiménez
Natalia Álvarez, periodista de ESPN
Natalia Álvarez trabaja en México y deseaba casarse y formar un hogar después del Mundial 2026, pero una noticia cambió sus planes. (Archivo. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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