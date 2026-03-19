¡Doble felicidad! Natalia Álvarez confirma que está embarazada y se casa este fin de semana

Natalia Álvarez trabaja en México y deseaba casarse y formar un hogar después del Mundial 2026, pero una noticia cambió sus planes.

La periodista Natalia Álvarez reveló este jueves que está embarazada y que el próximo sábado se casará con el padre de su bebé, el empresario Juan Esteban Varela.

En una exclusiva para La Teja, Álvarez explicó que su boda civil se celebrará este sábado 21 de marzo en un evento íntimo, solo con familiares cercanos. La ceremonia religiosa, en cambio, tendrá lugar el próximo año, una vez haya nacido su hijo.

“El padre del bebé y su futuro esposo es un empresario de nombre Juan Esteban Varela, a quien conoce desde hace ocho años, pero con quien mantiene una relación sentimental desde hace un año”, detalla la nota.

Sobre los planes que tenían como pareja, Álvarez comentó: “Los planes que teníamos era todo como después del Mundial, o sea, sí nos íbamos a casar después del Mundial, pero yo no creí que iba a quedar embarazada tan rápido, gracias a Dios, y es una gran bendición. O sea, yo estoy feliz de la vida, porque sí queríamos buscar el bebé”.

La periodista, quien reside actualmente en México junto a su pareja, aclaró que el matrimonio se llevará a cabo en Costa Rica. Además, contó que está por cumplir tres meses de embarazo y que, aunque hubiera preferido esperar un poco más para compartir la noticia, los rumores comenzaron a circular antes de lo previsto.

Álvarez recordó que al enterarse de su embarazo, ambos lloraron de felicidad, ya que era algo que estaban buscando desde hace tiempo. Agregó que decidieron casarse por lo civil para formalizar su unión legalmente y así recibir a su bebé en un hogar consolidado.

Con una sonrisa y palabras de ilusión, la periodista expresó su agradecimiento por esta nueva etapa de su vida, que combina amor, familia y nuevos comienzos.