Naomy Valle habla entre lágrimas de su primera derrota profesional: ‘Espero no haberlos defraudado’

Naomy Valle, boxeadora costarricense, manifestó en un video publicado en sus redes sociales que no tiene excusas para justificar su derrota.

La boxeadora costarricense Naomy Valle habló entre lágrimas sobre su primera derrota profesional, ocurrida el 27 de setiembre, cuando se enfrentó a la italiana Federica Macri en su debut con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), en Canadá.

El mayor alcance de su rival y la dificultad para imponer su ritmo en el combate perjudicaron a la costarricense, quien cayó por decisión unánime luego de ocho asaltos.

LEA MÁS: Vea el regaño de Yokasta Valle a su hermana Naomy al pedirle más entrega en su pelea ante rival italiana

“No quería hacer este video porque, obviamente, ¿a quién le gusta perder?, más que ando llorona. Diay, me ganó, no hay excusas de la verdad", declaró Valle en un video publicado en sus redes sociales.

La joven, de 22 años, agregó que espera que esta derrota no desilusione a sus seguidores, ya que ha sentido un gran apoyo por parte de ellos.

“Voy a seguir adelante. Es una perdida que a cualquiera le puede pasar. Así es la vida, de perder y ganar, entonces obviamente a nadie le gusta perder. Más yo que soy supercompetitiva”, añadió.

Naomy concluyó: “Son cosas que pasan y espero seguir adelante y espero seguir contando con su apoyo y no haberlos defraudado. Los quiero un montón”.

Naomy Valle habló tras su primera derrota

En declaraciones al periodista José David Pérez, el mánager de Valle, Mario Vega, también se refirió a la pelea y compartió su punto de vista sobre el desempeño de su protegida.

“No es algo que no hayamos enfrentado ya. Hay que reconocer que Federica Macri vino a ganar. Le ensució la pelea a Naomy, le metió más ganas. Creo que a Naomy le pasó un poquito factura el tiempo sin pelear y la cirugía en sus ojos. Pero nada de eso es excusa. Simplemente, hoy la superaron”, comentó Vega.

El promotor indicó que conversó con los encargados de la promotora MVP, quienes se mostraron tranquilos, y aseguró que le brindaron su respaldo, al considerar que Naomy es joven y tiene un gran futuro por delante.

“Tenemos que trabajar y analizar ciertos aspectos. Por ejemplo, Naomy no tuvo a su entrenador porque no le dieron la visa, y son factores que van sumando. Naomy está bien y después de esta derrota vamos a saber quién es Naomy Valle, porque de las derrotas es cuando uno tiene que levantarse. Así se definen los campeones”, añadió.

LEA MÁS: Naomy Valle brilló al lado de este famoso actor de la exitosa serie ‘Euphoria’ de HBO