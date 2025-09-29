Viva

Naomy Valle habla entre lágrimas de su primera derrota profesional: ‘Espero no haberlos defraudado’

La joven perdió en Canadá contra la italiana Federica Macri

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Naomy Valle
Naomy Valle, boxeadora costarricense, manifestó en un video publicado en sus redes sociales que no tiene excusas para justificar su derrota. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Naomy ValleFederica MacriMost Valuable PromotionsMVP
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.