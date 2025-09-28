Vea el regaño de Yokasta Valle a su hermana Naomy al pedirle más entrega en su pelea ante rival italiana

Al concluir el sétimo y penúltimo asalto de la pelea entre la costarricense Naomy Valle y la italiana Federica Macri, Yokasta Valle, hermana de Naomy y quien estaba en su esquina, le habló con firmeza y de manera contundente.

Yokasta tenía claro que su hermana estaba abajo en las tarjetas de los jueces y que no había otro camino que intentar darle vuelta al resultado con un último episodio dominante, e incluso buscar el nocaut.

La campeona, que durante todo el combate había estado dando instrucciones, fue enfática y, con un tono fuerte y desafiante, incitó a su hermana a redoblar esfuerzos, según se escucha en la transmisión del evento a partir del minuto 46:10 en el canal oficial de YouTube de la empresa Most Valuable Promotions (MVP).

“¡Naomy, hay que ganar este último round! Ella no es más fuerte que vos. ¿Estás cansada? ¡No!”, fueron algunas de las frases con las que Yokasta intentó motivar a su hermana para que reaccionara.

Al final, el regaño no surtió el efecto esperado y Naomy perdió por decisión unánime ante la italiana Macri.