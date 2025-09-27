A Naomy Valle no le bastó con el coraje y el pundonor en el debut con su nueva promotora

Naomy Valle no pudo ante el mayor alcance y fortaleza de su oponente, por lo que perdió su pelea ante la italiana Federica Macri. Cortesía: José David Pérez

La boxeadora costarricense Naomy Valle mostró mucho coraje y pundonor para enfrentar a la italiana Federica Macri, pero al final de los ocho asaltos no tuvo el debut soñado con la empresa Most Valuable Promotions (MVP).

Naomy perdió su invicto ante Macri, al caer frente a su oponente luego de un disputado combate pactado en las 108 libras, en la velada de prospectos de la MVP, celebrada en Montreal, Canadá.

El mayor alcance de su rival y la dificultad para encontrar su ritmo en la pelea perjudicaron a la costarricense, que cayó por decisión unánime.

La italiana fue más agresiva desde el arranque, intentando aprovechar su ventaja en el alcance, mientras Naomy trataba de conectar sus combinaciones siguiendo las instrucciones de su hermana Yokasta desde la esquina.

Macri buscó en todo momento vulnerar la defensa de la tica, quien la “amarró” constantemente para controlar los ataques de su oponente. Sin embargo, fue la italiana quien llevó siempre la iniciativa del combate y, al final, se llevó la victoria con todo mérito.

En algunos tramos de la pelea, la menor de las hermanas Valle lucía desconcertada, sin poder descifrar los ataques de la europea. Naomy logró conectar algunas combinaciones, pero no fueron suficientes para ganarse el favor de los jueces, quienes le otorgaron el triunfo a Federica.

Incluso la misma Yokasta Valle se mostró sobresaltada en el descanso previo al último asalto, cuando le reiteró a su hermana que debía plantarse en el centro del ring e intercambiar golpes para intentar ganar la pelea.

“¡Vamos, Naomy! ¿Cómo se ganan las peleas? Tirando golpes. ¿Está cansada? No. Vamos, es el último round, usted puede”, intentó motivar Yoka a su hermana, quien escuchaba atenta las indicaciones, según se pudo observar en la transmisión de YouTube de MVP.

Naomy, además, perdió su invicto de 14 victorias consecutivas, luego de debutar como profesional en marzo del 2022.

Promotor acepta triunfo de su rival

Por su parte, el mánager Mario Vega, mediante un video enviado por el periodista José David Pérez, analizó el combate entre Valle y Macri y dio su punto de vista sobre el resultado de su protegida.

“No es algo que no hayamos enfrentado ya. Hay que reconocer que Federica Macri vino a ganar. Le ensució la pelea a Naomy, le metió más ganas. Creo que a Naomy le pasó un poquito factura el tiempo sin pelear y la cirugía en sus ojos. Pero nada de eso es excusa. Simplemente, hoy la superaron”, comentó Vega.

El promotor indicó que conversó con los encargados de la promotora MVP, quienes estaban tranquilos, y aseguró que le dieron su respaldo, al considerar que Naomy es joven y tiene mucho futuro por delante.

“Tenemos que trabajar y analizar ciertos aspectos. Por ejemplo, Naomy no tuvo a su entrenador porque no le dieron la visa, y son factores que van sumando. Naomy está bien y después de esta derrota vamos a saber quién es Naomy Valle, porque de las derrotas es cuando uno tiene que levantarse. Así se definen los campeones”, añadió.