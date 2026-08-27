Nancy Dobles se mostró como pocas veces se ha visto y muy emocionada por un logro que alcanzó (video)

La presentadora Nancy Dobles es una apasionada por la cocina y constantemente cursa estudios de gastronomía.

Muchos conocen la pasión que tiene Nancy Dobles por la cocina. Preparar recetas y estudiar gastronomía es uno de los pasatiempos más importantes que tiene la conductora, pero pocos la han visto en una faceta que mostró recientemente.

En sus estudios para ser cocinera profesional, Dobles ha superado varias etapas; la más nueva es la preparación de pasta desde cero.

En unas historias de Instagram, Dobles dejó ver la emoción que sintió al lograr sus primeros fideos preparados a mano, como en la vieja escuela.

En el video se ve a la presentadora muy entusiasmada mientras pasa la pasta por la máquina manual para hacer fideos y la felicidad que le dio ver el resultado final.

Además, mostró parte del trabajo delicado que conlleva preparar este ingrediente, el cual se amasa con cuidado con una técnica especial con harina y la utilización de equipo especializado.

Dobles entrega todo su amor en cada preparación que hace en su cocina y muchos de sus compañeros e invitados al programa de Buen Día, han dado fe de la buena cuchara que tiene.