‘Nadie que haya visto este video puede decir que no fue advertido’: activista costarricense calienta el ambiente electoral con este mensaje

Mia Fink es una joven activista costarricense. Ella está detrás de un nuevo video de cara a las elecciones presidenciales.

Un nuevo video en redes sociales sacude los días previos a las elecciones presidenciales de este domingo 1.º de febrero. Este clip se suma al que publicó recientemente Melany Mora, directora junto a James Meneses de los famosos Chinaokes de El Chinamo, de Teletica.​

Ahora, la voz la levantó la activista Mia Fink, quien recientemente denunció que la candidata oficialista Laura Fernández la bloqueó de sus redes sociales; esta manifestación derivó en un recurso de amparo electoral que ​fue admitido para estudio por el Tribunal Supremo de Elecciones.

Fink es la creadora del nuevo video de cara a las elecciones que publica Cuidemos la finca CR, el cual inicia con una fuerte advertencia y alienta a no apoyar el continuismo: “Nadie que haya visto este video puede decir que no fue advertido”.

El mensaje de Mia Fink en su video de cara a las elecciones es claro y directo. (Captura de video)

Siguiendo la misma línea argumental, la crítica producción dexplica cómo el exmandatario venezolano Hugo Chávez convirtió el poder en su país en una dictadura.​

“Laura Fernández y la gente que la controla pretenden más poder. Nadie que haya visto este video puede decir que no fue advertido. Nuestra historia no es perfecta. Los gobiernos de las últimas décadas tuvieron logros importantes, pero también muchos errores. Nunca, a pesar de todo, atentaron contra la democracia. Por amor a Costa Rica, vaya y vote”, se escucha decir a una voz en off en el video.​

Vea la producción a continuación.