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Myke Towers: Todo lo que debe saber si asistirá a su concierto en Costa Rica

La productora confirmó a los dos artistas costarricenses que estarán a cargo de abrir el espectáculo

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Por Fátima Jiménez
Myke Towers
Myke Towers regresa a Costa Rica este jueves 30 de abril para ofrecer por primera vez un show completo en Parque Viva. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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