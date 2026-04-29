Myke Towers: Todo lo que debe saber si asistirá a su concierto en Costa Rica

Myke Towers regresa a Costa Rica este jueves 30 de abril para ofrecer por primera vez un show completo en Parque Viva.

A pocos días de su esperado regreso a Costa Rica, Myke Towers se prepara para encender el escenario de Parque Viva este jueves 30 de abril, como parte de su exitosa gira internacional.

Aunque el artista ya se presentó en el país como parte de festivales internacionales en 2023 y 2025, en el Anfiteatro Imperial será la primera vez que el público costarricense podrá disfrutar de un espectáculo completo del puertorriqueño.

El show promete un concepto urbano de alto impacto, con producción internacional y una experiencia inmersiva de primer nivel.

El intérprete, considerado una de las figuras más influyentes del género urbano, llegará al país tras un arrollador paso por Sudamérica, donde reunió a miles de seguidores en Chile y Argentina con presentaciones de gran nivel y un repertorio cargado de éxitos como LALA, La Falda y La Curiosidad.

El artista puertorriqueño Myke Towers promete una noche de alto impacto con sus mayores éxitos y una puesta en escena de nivel internacional. (AFP)

Detalles del concierto en Costa Rica

La producción confirmó que las puertas abrirán a las 4 p.m., mientras que el espectáculo dará inicio a las 7 p.m. en Parque Viva.

El evento será exclusivo para mayores de 15 años; los menores deberán asistir acompañados por un adulto.

Además, la productora Golden Live anunció que los teloneros serán los artistas costarricenses Gimario y Haquil.

Se anticipa una noche cargada de energía, con una puesta en escena de alto nivel y un recorrido por sus mayores éxitos, así como por sus lanzamientos más recientes, entre ellos DFWE, Prófugo y 5 Estrellas.

Myke Towers atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera, impulsado por el éxito de su álbum Island Boyz y su edición deluxe, proyectos que continúan acumulando millones de reproducciones a nivel global.

Con una sólida base de fanáticos en Costa Rica y una racha de presentaciones exitosas, todo apunta a que el concierto de este jueves será una de las citas musicales más destacadas de la semana en el país.

Recomendaciones para disfrutar del concierto

Los conciertos en Parque Viva siempre son una experiencia integral; no solo se trata de ir a escuchar a su artista favorito, sino de disfrutar de un ambiente relajado, con activaciones de marcas, así como de las diferentes opciones de comidas y bebidas.

Llegar temprano al recinto siempre es una buena idea. En los diferentes espacios del parque se puede disfrutar de la comida en buena compañía, ya que en el lugar hay una variada oferta de alimentación. Es importante destacar que el pago es únicamente con tarjeta de crédito o débito.

El público tiene diferentes opciones para llegar al lugar. Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede viajar por la carretera Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Se recomienda ingresar “Parque Viva” en la aplicación Waze y elegir la mejor ruta entre los accesos 1, 2, 3 o 4. El recinto cuenta con parqueo propio y los precios son los siguientes:

Automóviles: ¢6.000 (pago con tarjeta y Compass) y ¢8.000 (en efectivo).

Motocicletas: ¢3.000 (pago con tarjeta) y ¢6.000 (en efectivo).

Para quienes opten por el transporte público, pueden tomar la línea de buses TUASA en San José (terminal ubicada al costado norte del barrio La Merced) con destino a Alajuela. Desde ahí, deben abordar el autobús hacia Rincón Herrera, que los dejará en la parada de Parque Viva.

Tome en cuenta que no se permite el ingreso de los siguientes objetos: punzocortantes, armas, alimentos o bebidas, drogas o sustancias ilegales, lentes de cámaras profesionales, maletines o bultos grandes, cigarrillos o vapes, drones, sillas, hieleras, bancos, encendedores, sombrillas grandes, envases de vidrio o latas, aerosoles o sprays, cadenas u objetos metálicos grandes, palos de selfie extendibles y mascotas.

Así que tome nota y disfrute al máximo de la experiencia que ofrece Parque Viva.