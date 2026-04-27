Myke Towers en Costa Rica: aquí le contamos cómo ganar entradas para su concierto

El concierto de Myke Towers este jueves 30 de abril en Costa Rica es el primero en solitario que presentará el boricua en suelo tico.

El cantante puertorriqueño Myke Towers encantará a sus fans de Costa Rica este jueves 30 de abril, con el esperado concierto que presentará en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva. Si usted no quiere faltar a la cita, en La Nación tenemos entradas para regalar entre nuestros lectores.

Por primera vez, el artista llegará a suelo tico con su show completo, ya que en ocasiones anteriores ha sido invitado en festivales de música. En este encuentro, el boricua aprovechará el escenario para presentar un repertorio extendido y un montaje diseñado exclusivamente para su proyecto.

Towers es un referente del reguetón y el trap latino. Su música alcanza millones de reproducciones en plataformas digitales; además, ha realizado exitosas giras de conciertos por Europa y América.

El espectáculo en nuestro país es producido por Golden Live. El show inicia a las 7 p. m. y es exclusivo para mayores de 15 años (las personas menores de edad deben ingresar en compañía de un adulto).

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio eventcr.com.

Entradas gratis para el concierto de Myke Towers

Como detalle especial para los lectores de La Nación, gracias al apoyo de Golden Live, regalaremos cinco entradas dobles para este concierto.

Myke Towers ha cantado en dos ocasiones en Costa Rica. Sus conciertos han sido como parte de festivales de música. (Archivo)

La dinámica para participar es la siguiente: