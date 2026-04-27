Viva

Myke Towers en Costa Rica: aquí le contamos cómo ganar entradas para su concierto

El cantante puertorriqueño se presentará en nuestro país este jueves 30 de abril

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
Myke Towers
El concierto de Myke Towers este jueves 30 de abril en Costa Rica es el primero en solitario que presentará el boricua en suelo tico. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Myke TowersConcierto internacionalConciertos 2026
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.