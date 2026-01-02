Músico costarricense explota por la cancelación del concierto en Santa Cruz: ‘Traigan algo que de verdad valga la pena’

El colombiano Jessi Uribe era uno de los artistas que se presentarían en el concierto internacional de las Fiestas Típicas de Santa Cruz 2026.

La cancelación del concierto internacional de las Fiestas Típicas Nacionales Santa Cruz 2026 provocó la molestia de uno de los más reconocidos folcloristas y cantantes costarricenses, quien manifestó su enojo en su perfil de Facebook.

El artista Balo Gómez, santacruceño y líder del grupo Los de la Bajura, expresó en un video en redes sociales su posición sobre la organización y posterior suspensión del espectáculo internacional en su pueblo.

Gómez se cuestionó: “¿Ocupamos ese concierto? ¿Ocupamos un concierto internacional? Sí y no. Pero la pregunta sería: ¿Santa Cruz ocupa un concierto con artistas que los conoce, si acaso, la abuela o la mamá?”.

Con el comentario hizo referencia al espectáculo que protagonizarían La Arrolladora Banda El Limón, Jessi Uribe y Edén Muñoz el sábado 17 de enero, pero que, según la producción, fue cancelado debido a la baja venta de entradas y poco apoyo del público.

Agregó que, para él, Santa Cruz merece un concierto internacional con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Marc Anthony o Grupo Firme, a quienes calificó como “artistas triple A”. “Traigan algo que de verdad valga la pena”, continuó.

El músico también cuestionó el proceso de adjudicación de estas producciones y afirmó que, al menos él, no fue testigo de ningún remate público para hacerse con el montaje.

La molestia de Balo siguió: “Si vamos a tener un concierto, seamos más serios. Vamos a traer a ‘perico de los palotes’ que no lo conoce ni la mamá ni la abuela (...). No me incomoda en lo más mínimo que haya un campo ferial atiborrado de reguetón, no me incomoda. Para todos da Dios. Pero, hombre, hagamos las cosas bien”.

Gómez reconoció que las fiestas santacruceñas benefician económicamente a muchas personas en su pueblo y aclaró que no está en desacuerdo con la realización de la actividad, pero “exige respeto”. “Cuidémoslas porque se van a ‘cagar’ en ellas. Yo no estoy culpando a nadie, lo que digo es que merecemos un poco de respeto”, agregó.

El folclorista concluyó su mensaje de manera muy contundente: “Cuando hay favores, conveniencias y decisiones tomadas sin escuchar al pueblo, la tradición pasa a segundo plano. Santa Cruz merece más, merece fiestas que honren su historia, su gente y su cultura; no solo vitrinas de intereses”.