Spotlight: Tiago PZK, de las batallas de rap a grabar un disco con salsa, merengue y hasta cumbia

Tiago PZK, rapero argentino que porta la bandera de la música urbana de su país, sorprendió el 4 de julio con el estreno de su álbum Gotti A, en el que se aventuró, como pocos en su estilo, a hacerle un dulce homenaje a la música latinoamericana.

En la nueva producción del artista, que en setiembre se presentará en Costa Rica, destacan ritmos como la salsa, el merengue y hasta la cumbia.

Sobre el álbum, la aventura de salirse un poco de lo convencional y de Gotti A, su álter ego, el cantante sudamericano habló en entrevista virtual con La Nación.

Tiago regresa a Costa Rica

Tiago presentará su segundo show en Costa Rica el jueves 12 de setiembre, exactamente dos años después de que debutara en el club Peppers con un concierto que dejó encantados a sus seguidores. Este 2024 repetirá en el mismo escenario, esperando que el show sea todavía mejor.

“Estoy muy contento por volver, la vez que fui me encantó. En ese concierto la gente se lo vivió full y yo me sentí chiquitito, algo que me encanta, porque hay que crecer muchísimo. Recuerdo muy bien ese show en Costa Rica, fue hermoso; la gente fue muy cariñosa y eufórica conmigo. Es un país muy lindo y la gente es muy amable”, comentó.

El artista agregó que, además del concierto, aprovechó su paso por Costa Rica para hacer turismo de aventura.

Esos sentimientos lo llenan de emoción de cara al nuevo espectáculo. Tiago explicó que desea que el público escuche su nuevo disco antes del recital, para gozar al máximo de estas canciones en vivo.

Además, el argentino aseguró que con su equipo de producción están preparando un show a la altura, para dejar la vara de la calidad todavía más alta que la última vez que cantó aquí.

¿Quién es Gotti A, el álter ego que presentará Tiago PZK en concierto en Costa Rica?

Primero lo primero, antes de escuchar el nuevo disco de Tiago PZK hay que entender quién es Gotti A, su álter ego. El artista lo explicó de una manera sencilla, ya que Gotti A es su nombre Tiago pronunciado al revés, como lo solían hacer sus amigos en el barrio en el que creció en Argentina. Es un juego de palabras que lo llevó a crear un personaje alterno para su música.

“Es un personaje que meto a mi universo. Su estética es diferente y quiero que la gente cuando escuche el álbum diferencie quién es Tiago y quién es Gotti A. Para mí, los dos están fusionados dentro del disco”, afirmó.

Para entenderlo mejor: Tiago es mucho más sentimental, se desnuda mucho artísticamente; en el caso de Gotti A, él es mucho más fiestero, no habla sobre sentimientos.

El cantante, que inició su carrera como rapero de batallas de freestyle, aseguró que como artista no quiere quedarse encajado en un solo estilo, por esa razón es que cada canción de este nuevo disco tiene un vestido diferente. Hay piezas para escuchar y llorar, pero también están las que son para disfrutar y bailar. “Las dos personalidades están presentes. Es una dualidad que tenemos muchas personas. Ese es el concepto del disco”, manifestó.

Y esa dualidad está presente en lo musical porque, además de los sonidos del género urbano, como el trap, el reguetón y hasta el rap, se conjugan en una buena balanza con lo latino, que está presente en temas al ritmo tropical.

La intención de Tiago al aventurarse a grabar en otros géneros se debe a la admiración que él tiene por grandes artistas latinos. “Los mejores letristas vienen de esos géneros, por lo menos en Latinoamérica. Yo crecí escuchándolos, siento que son obras más de cantautor, así que quería incursionar en ellas para salir de mi zona de confort”, explicó.

Para lograrlo, Tiago no solo trabajó en las composiciones de las letras, sino también en los arreglos musicales, en los que contó con la colaboración de muchos instrumentistas para alcanzar la calidad que exigen estos géneros.

En julio del 2021, el argentino Tiago PZK estrenó su disco debut: 'Portales'. Ahora volverá a concierto en Costa Rica para presentar su segunda producción de estudio llamada 'Gotti A'. (Cortesía Warner Music)

Este trabajo lo hizo crecer artísticamente, pero sin dejar de lado las raíces con las que se originó su carrera. Logró fusionar ambas aristas para que Gotti A y Tiago trabajaran bien dentro del álbum.

Tiago desea que el disco sea del agrado de su público, además de seguir llevando la bandera de la música argentina con orgullo, como lo hacen varios representantes y coterráneos suyos como Duki, Wos, Nicki Nicole y Trueno, una nueva generación que se encarga de mantener en lo alto la historia musical de su país.

“Sentimos mucho el peso artístico que hay detrás de nosotros. Hay una vara muy alta con lo que hicieron Gustavo Cerati, Charly García o Luis Alberto Spinetta. Ahí es donde decís: ‘Ok, tengo que escribir bien’. Eso te pone un poco de presión por ser el que viene detrás de esa gran escuela. Cada vez nos hacemos más conscientes de la representación que tenemos que dar fuera del país”, concluyó.

Detalles del concierto de Tiago PZK en Costa Rica

La cita con el argentino Tiago PZK en concierto en Costa Rica será el jueves 12 de setiembre en el club Peppers, en Curridabat, a las 8 p. m.

Las entradas para este show están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢47.700 (preferencial) y ¢59.700 (VIP).

