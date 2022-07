Tiago PZK: ‘Ni reguetonero o trapero, me verán como un artista’

Hace dos años, el argentino Tiago PZK le dedicó a su madre la canción Sola. Apenas tenía 19 años y un futuro incierto en el competitivo mundo de la música, más con la dramática pieza el cantautor rompió esquemas y expuso la historia de dolor y sufrimiento de su familia por causa de la violencia doméstica.

A partir de Sola su fama creció como la espuma y traspasó fronteras. Actualmente Tiago PZK -artista que está a punto de cumplir sus 21 años y que se presentará en Costa Rica el 2 de setiembre- ve concretarse uno de sus mayores sueños: estrenar un disco de estudio.

Portales (2022) es la producción que el artista, quien dio sus primeros pasos en batallas de rap callejeras, tanto anheló. Hoy en día, el cantante es uno de los nombres que suena más fuerte en la escena de la música urbana de Latinoamérica, uno que según confiesa no le gusta limitarse a cantar reguetón o trap. En su primer álbum, Tiago PZK presenta una selección de canciones que muestran su versatilidad tanto en la composición de letras, como en la interpretación de varios géneros.

Cuando tenía 13 años, en Argentina, Tiago PZK empezó su relación con la música en batallas callejeras. En el 2019, con el tema 'Sola', alcanzó reconocimiento internacional. (Cortesía Warner Music)

[ Tiago PZK en Costa Rica: entrada más barata para el concierto costará ¢47.300 ]

La madurez artística ha ido llegando con el paso del tiempo, pero Tiago asegura que sigue aprendiendo a pequeños pasos. Sobre su historia artística, los orígenes del disco Portales y del concierto que lo traerá por primera vez a Costa Rica, el argentino habló con Viva.

“Portales es un disco que vengo trabajando hace mucho tiempo. Haber sacado los sencillos y que les haya ido tan bien me pone muy contento porque es un recibimiento que le dio la gente al disco antes de que saliera. Es un orgullo total”, dijo el artista en entrevista virtual.

El disco Portales cuenta con varias colaboraciones especiales; entre ellos destaca el peso pesado de la música urbana Myke Towers, quien junto a Tiago cantó el tema Traductor. También participan el jamaiquino Rvssian, la brasileña Iza y sus coterráneos y colegas Trueno, Lit Killah y Khea.

Tiago comentó que su intención en la música es, en primer lugar, fortalecer la cultura tanto de su país como la de América Latina, llevando a la escena urbana contenido más allá de lo comercial. Otra de sus metas es que el público no lo encasille en un género, ya que trabaja para que su propuesta musical sea versátil en temáticas y sonidos.

Al dejar atrás sus inseguridades artísticas, el concepto del disco 'Portales' muestra el crecimiento profesional y personal de Tiago PZK. (Cortesía Warner Music)

“Me interesa que al público le llegue la información de mi música más allá del oído, que ayude y aporte a la cultura de la música en Argentina y en Latinoamérica. Quizá hoy se tiene un concepto de que el reguetón es comercial, pero se puede cambiar el juego porque la música puede sonar bien en cualquier género”, comentó.

“Siento que con este disco (Portales) van a dejar de tildarme como reguetonero o trapero, sino que me verán como un artista. El disco tiene todos los estilos que le pude meter, tiene funky brasilero, tiene disco, tiene folk, tiene reggae”, agregó.

Inseguridades Copiado!

Si hay algo que Tiago tiene claro, es que el disco Portales nació de sus inseguridades. Sí, inseguridades, ya que tenía miedo de hacer algo diferente a lo que el público esperaba de él.

El tema 'Traductor' del disco 'Portales' lo grabaron en colaboración Tiago PZK y Myke Towers. (Cortesía Warner Music)

“Portales nace de mis inseguridades, de la inseguridad que yo tenía de no animarme a hacer otros géneros. Al principio de mi carrera el primer tema que rompió fue Sola, una balada muy profunda, muy deep. Después llegó Además de mi, que era un trap triste, entonces el público me empezó a tildar de que tenía buena letra, pero que era muy triste. Entonces no me animaba a hacer un reguetón porque el público me puso en un lugar y tenía que sacarle el jugo a ese lugar”, explicó.

La decisión que tomó para darle rumbo a su carrera fue hacer lo que a él le gustaba, lo que le naciera del corazón. “Cuando la música suena bien a la gente le va a gustar igual. Hay muchos artistas que se condicionan porque si el público dice que hacés reguetón ya sos reguetonero. El día que me animé a hacer otro género me dije que iba a romper barreras”, agregó.

Además, el artista se ha destacado por exponer temas muy personales de su vida en sus líricas, algo que para él funciona como un desahogo, pero que ha logrado ser un punto de encuentro e identificación con sus seguidores.

“La música es una llave a muchas cosas, a la liberación, a sentirse mejor con uno mismo, a poder sacar todo lo que uno tiene dentro (...) El apoyo de mi familia me ayudó mucho, si miro para atrás no me arrepiento de nada de lo que viví porque todo me hizo ser lo que soy”, afirmó.

Primera vez en Costa Rica Copiado!

Tiago PZK recibió seis nominaciones a los Premios Carlos Gardel (la premiación de música más prestigiosa de Argentina). (Facebook)

Gracias al buen momento que vive Tiago PZK, el artista visitará por primera vez a Costa Rica. Se presentará en concierto el 2 de setiembre en el Club Pepper, en Zapote. Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr, los precios son ¢47.300 (general) y ¢59.000 (preferencial).

“Estoy muy emocionado porque Costa Rica es un lugar que quiero conocer desde hace mucho tiempo. En el año 2018 gané una competencia de freestyle en Argentina y fui a Chile a representar a mi país, ahí me hice muy amigo de los raperos de Costa Rica y me contaban cómo eran las cosas allá”, comentó.

“Ellos me generaron muchas ganas de conocer la cultura y la vida de la gente. La verdad es que estoy muy emocionado porque vamos a tocar allá, vamos a dar un show que al público le encante”, finalizó.