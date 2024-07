Ricky Martin en Costa Rica: Hay promoción de entradas para este concierto para celebrar a las mamás

Falta un mes para que el astro boricua Ricky Martin vuelva a dar un concierto en Costa Rica. El intérprete de Livin’ la vida loca presentará en el Anfiteatro de Parque Viva su espectáculo sinfónico. Como regalo especial, en el marco de la celebración del Día de la Madre en nuestro país, la producción informó de que habrá una promoción en las entradas para el show.

En el recital, el puertorriqueño estará acompañado por una orquesta conformada en su totalidad por mujeres artistas costarricenses.

Este montaje nació de un sueño de Ricky Martin de presentarse en concierto con una orquesta clásica, llevando sus canciones a un nuevo nivel. En julio de 2022 se realizaron las primeras presentaciones de este formato en el Hollywood Bowl, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel.

La promoción de entradas consiste en la venta de tres tiquetes por el precio de dos. La cantidad de boletos es limitada, así que la organización recomendó comprarlos con tiempo para no desaprovechar la oportunidad.

Las entradas están a la venta en www.eticket.cr. Los precios y localidades son: ¢41.800 (gramilla), ¢53.700 (sectores 501 y 505), ¢59.000 (sectores 502 y 504), ¢65.000 (sector 503), ¢71.500 (sectores 401 y 405), ¢77.500 (sectores 402 y 404), ¢83.500 (sector 403) y ¢101.400 (Golden Circle). En gramilla quedan pocos boletos disponibles.

Ricky Martin en Costa Rica

El último concierto de Ricky Martin en Costa Rica tuvo lugar en agosto de 2017. En esa ocasión, la estrella de la música latina se presentó en un espectáculo que compartió con el colombiano Maluma, en el centro de eventos Pedregal, en Belén.

Esa noche, el primero en salir a escena fue Ricky. Su recital empezó con Mr. Put It Down, Come to Me, Drop It On Me y Shake Your Bon-Bon. Fue toda una descarga de adrenalina.

El repertorio de la velada continuó con éxitos como Fuego de noche, nieve de día, Vuelve y Vente pa’cá.

En agosto del 2017, Ricky Martin dio su último concierto en Costa Rica. Esa noche se presentó en Pedregal y después subió al escenario el colombiano Maluma. Foto: Archivo.

Antes, el puertorriqueño había cantado en dos ocasiones en el país: en 2007 y 2011, ambos conciertos fueron en el estadio Ricardo Saprissa, en Tibás.

La presentación de 2007 fue calificada como “profesional” por parte del periodista que escribió la crónica para La Nación. “Martin le dio a los costarricenses el lugar que cualquier público se merece y, por eso, su espectáculo fue perfecto de cabo a rabo”, se lee en la nota del show.

En 2011, también en el escenario tibaseño, Ricky inició su espectáculo con el tema Será será. Esa jornada estuvo cargada de frío y lluvia, pero eso no impidió que la estrella lo diera todo en el escenario. El intérprete fue toda energía en esa velada, algo que calentó los corazones de sus seguidores pese al mal tiempo.

