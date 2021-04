Union (Gastón Broutin): Este es el primer disco corto (EP) del artista nacional, quien durante años ha desarrollado su trayectoria como músico de varias agrupaciones, entre ellas Half Tangerine y Three of us. En esa línea, Union representa el debut como músico solista y cantante de Broutin, con una influencia muy marcada por el pop de los años 80. Es un disco fácil de disfrutar, las combinaciones de sonidos son elocuentes y, definitivamente, para los amantes de la década de los 80 los sonidos sintetizados y la voz del artista los llevarán por un buen viaje.