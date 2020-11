No me rindo (La Milixia feat. Charlie Shuffle): La intensidad se siente desde los primeros segundos de la canción. Batería y guitarra se funden para darle paso al brass tan particular y representativo del ska en un resultado de energía que define a la perfección lo que se presenta en No me rindo. Es una canción llena de orgullo, de valentía y de un mensaje de lucha constante, además de que el video se conjuga muy bien con la letra del tema, ya que muestra el rostro de la ciudad de San José trabajadora, diversa y constante.