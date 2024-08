Pedro Capó y sus ‘placeres culposos’: Conozca qué es lo que encanta al cantante y no puede dejar de hacer

Posiblemente, todos tengamos un placer culposo: en la comida, en la música, en el amor, en la televisión, en el cine... pueden ser tantos y tan diferentes como las personas que gozan de hacer algo que puede considerarse incorrecto, pero que aun así los pone contentos. De esto es precisamente de lo que habla el puertorriqueño Pedro Capó en Sabe bien, su nueva canción.

Sabe bien es, en principio, una canción que podría sonar romántica, pero además es una reivindicación de que no todo lo malo es tan malo, eso sí, siempre bajo la responsabilidad de cada uno.

Al ritmo del pop rock, regresando a sus raíces musicales, Pedro, nieto del mítico Bobby Capó, habló con La Nación sobre sus placeres culposos y sobre este estreno, que es parte del próximo disco de estudio que publicará a finales de este 2024.

Su carrera ha ido en ascenso desde su inicio; ha ganado varios Latin Grammy y estuvo nominado a los Grammy anglosajones. Su discografía es una muestra perfecta de su versatilidad como músico, compositor e intérprete, y eso es lo que demostrará en su nuevo álbum, que es muy distinto a La Neta, publicado en el 2022 y que fue muy reflexivo, ya que se creó en tiempos de pandemia. Ahora, el artista mostrará algo mucho más explosivo, con sonidos fuertes, alegres y vibrantes.

“He tenido amores prohibidos y los que faltan en la vida. Todos hemos atravesado este tipo de situación, ya sea en una conducta o con algún gusto culposo en la comida, que sabemos que nos engorda o nos da acidez, pero nos gusta. Tenemos una batalla con eso, lo mismo en las relaciones; creo que todos hemos tenido por lo menos la atracción a alguien que representa algo de peligro y adrenalina”, comentó Capó sobre la historia detrás de Sabe bien.

Sobre volver a una canción al estilo pop rock, en un momento donde lo urbano y el regional mexicano están en boga, afirmó que se siente contento y seguro por el resultado de su producción.

“Eso me entusiasma, me ilusiona, me estimula y me mantiene con hambre, con ganas de seguir haciendo lo que hago y contribuir desde esos espacios de romper un poquito lo que esté pasando. Me parece genial lo que está pasando, me parece bonito que cada colega tenga su propuesta, que sea honesta y un retrato auténtico de ese presente en el artista. Esta es mi verdad y la comparto desde Sabe bien”, dijo.

Esa versatilidad que tiene Capó en su vena artística le viene desde sus ancestros y sus bases latinas, es por eso que en este momento se decidió por el pop rock, aunque en el camino ha experimentado con otros géneros como lo hizo en Calma, uno de sus más grandes temas.

“Esa herencia siempre está marcada, siempre busco ser congruente con eso y no alejarme ni pretender lo que no es el Caribe. En mí siempre va a estar ese sabor latino que también se refleja en la canción”, agregó.

'Sabe bien', de Pedro Capó

¿Cuáles son los placeres culposos de Pedro Capó?

En Sabe bien Pedro Capó hizo una reflexión, la cual impulsa que las personas se encuentren así mismas y se acepten. “Pasa que no estamos tan locos, que cometemos errores y nos tropezamos por cosas que nos placen. A veces no son la mejor decisión, pero es una realidad que es parte de la conducta humana y qué bonito saber que no estamos solos”, aseveró.

-¿Y cuáles son esos placeres culposos que no puede evitar?

-¡El chicharrón! El chicharrón está difícil de dejar. Ya sé que hace daño, pero es rico, más con limoncito y mucha salsa. Además, la cervecita que me saca la panza. Ojalá juntitos, esa es la combi perfecta.

Pedro Capó cantó con la costarricense Debi Nova en el tema 'Quédate'. El puertorriqueño ha mantenido una linda relación con Costa Rica desde sus inicios en la música. Foto: Archivo.

