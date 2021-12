‘Gracias’, la sentida canción con la que Pedro Capó muestra su lado más sensible

Con el tema Gracias, el cantautor puertorriqueño Pedro Capó aprovecha el fin de año justo para eso, para agradecer por la vida, su carrera y su familia. La canción, que produjo durante la pandemia y en la intimidad de su casa, es la punta de lanza de su próxima producción discográfica, que se estrenará en mayo del 2022.

La pieza es alegre, muy a tono con la personalidad de Capó. En ella el artista hace un homenaje a la vida y las costumbres puertorriqueñas, con dedicatoria a su madre, a sus hijos y a su padre en el cielo. El tema es obra de Capó en colaboración con los colombianos Ale Zabala y Diego Contento; mientras que el video se grabó en San Juan, Puerto Rico, bajo la dirección de Alejandro Pedrosa.

Sobre esta canción y sus nuevos proyectos Pedro Capó habló con Viva en una entrevista vía Zoom.

¿De dónde nació la idea del tema y por qué la necesidad de decir gracias?

-Hablo de lo que conozco y lo que me funciona. Trato de estar en ese ejercicio siempre, conectadito con la gratitud. Yo me levanto, independientemente de lo que está sucediendo en mi vida y me aferro, doy gracias. Es la última canción del disco y qué bonito empezar con la última para el final del año.

Con 'Gracias' Pedro Capó da un adelanto de lo que será su próximo disco, que lanzará en mayo del 2022. (Cortesía Sony Music)

¿Por qué escogerla para punta de lanza del nuevo material?

-Porque así lo sentí con los tiempos. Es una canción inesperada que llegó y encontró su espacio, entonces qué lindo que sea el cierre del disco, que se cierre con gratitud y enérgicamente. Teníamos que soltar sencillo a finales del año y qué mejor manera de cerrarlo que desde ahí .

¿Cómo fue el proceso de composición este año?

-Bien lindo. El 2020 fue un año de aprendizaje, de adaptación y muy nutritivo para el proceso creativo en el 2021. Empiezo a destilar todo este trayecto bien lindo, estando aquí en mi casa. Por primera vez produzco y escribo un disco completamente desde la comodidad del hogar, eso se plasma en la música porque hay una honestidad. Es que una conversación desde la sala de tu casa es difícil de forzar o pretender buscar.

Usted tiene la costumbre de renovar y experimentar, no se queda estático...

-Ni en la música ni en la vida misma me quedo quieto. Ando por ahí brincando de esquina a esquina atacando mis inquietudes y divirtiéndome aprendiendo, aceptando el cambio siempre desde una honestidad y una esencia. Me encanta jugar con lo que está en la mesa, con todos los colores disponibles en la paleta y retratar ese momento en el que estoy en mi vida y expresarlo a través de mi vehículo que es la música.

El video apela a la nostalgia, a los recuerdos, a lo viejito que tenemos en el corazón. ¿Esas intensiones estaban pensadas para mostrarlas en el visual?

-Empiezo a hablar desde un plano personal, desde la familia, mi padre, mis hijos y ahí continúo ya desarrollando a dónde va la gratitud de manera específica. La idea del video, del director Alejandro Pedrosa, fue plasmar esa nostalgia y darle un lugar visual bonito, mostrar el sentimiento cálido de la gratitud. Nos fuimos a los años 80 porque soy viejito en las canas y en el corazón.

Vamos a donde era jovencito, pusimos el VHS, a las tías, a las primas y todo ese vacilón. Lo proyecto desde una fiesta hogareña al estilo boricua, porque esa es mi realidad. Creo, por las reacciones que he recibido, que conecta con nuestra casa, todos tuvimos esa fiesta con el platillo típico y la familia que siempre es familia.

¿Cómo va el trabajo para el próximo disco?

-Es un disco con un lenguaje particular convencional, simple, sin nada rebuscado, honesto a esta relación que tengo con mi música, que me lleva a escuchar cosas que tienen arraigo, que yo escuchaba en mi adolescencia. Soy fiel a ese camino pero sin ser rígido, puedo pintar fuera de las líneas. Tiene un poquito de sonido de los 90 a soul, pop, rap y rock alternativo, con historias muy reales de mi vida en estos momentos, que son contadas tal cual desde mi casa.

También tendrá gira el próximo año, ¿cómo ve ese reencuentro con el público?

-Con mucha hambre, mucha sed de regresar al escenario porque esa es la finalidad de todo. Empezamos con una semillita, la cual defendemos en el proceso de promoción, y luego queremos llegar a la celebración bonita que es el intercambio de energía con el público, celebrarlo y darnos un abrazo.