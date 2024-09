Murió Kris Kristofferson, leyenda de la música country y actor, a los 88 años

Kris Kristofferson, reconocido cantautor de música country y protagonista del filme Nace una estrella (A Star is Born), falleció este domingo 29 de setiembre a los 88 años.

El compositor y estrella de cine murió en su hogar de Maui, Hawái, rodeado de su familia, informaron medios estadounidenses. Hasta el momento, no se ha divulgado la causa de su deceso.

“Con el corazón pesado, compartimos la noticia de que nuestro esposo, padre y abuelo, Kris Kristofferson, falleció pacíficamente el sábado 28 de setiembre en casa. Todos estamos muy bendecidos por el tiempo que compartimos con él. Gracias por amarlo todos estos años, y cuando vean un arcoíris, sepan que él nos está sonriendo desde arriba”, declaró su familia en un comunicado, ofrecido en nombre de la esposa de Kristofferson, Lisa, sus ocho hijos y siete nietos.

Kristofferson destacó como autor de varios éxitos de country con los temas For the Good Times de Ray Price, Sunday Morning Coming Down de Johnny Cash y Help Me Make It Through the Night de Sammi Smith. Además, su canción Me and Bobby McGee se convirtió en un éxito dedicado a Janis Joplin, su exnovia.

Además de encabezar las listas de canciones más escuchadas en Estados Unidos durante la década de los años 70, el compositor ganó tres premios Grammy: uno por mejor canción country (Help Me Make It Through the Night) y dos por duetos con Rita Coolidge, con quien estuvo casado entre 1973 y 1980. En el 2004, ingresó al Museo y Salón de la Fama del Country.

En medio de su paso por la música, se aventuró en el cine. Así fue como llegó a la gran pantalla con el filme Cisco Pike, donde interpretó a un músico narcotraficante de Los Ángeles. Otra de sus apariciones populares fueron en Blume in Love y Alice Doesn’t Live Here Anymore.

Sin embargo, su papel más destacado, y con el que ganó un Globo de Oro, fue el de John Norman Howard en la versión de 1996 de Nace una estrella, en la que compartió pantalla con Barbra Streisand, quien encarnó el personaje de Esther Hoffman.

LEA MÁS: Nació Ronin Walker: el primer nieto de Kurt Cobain y Tony Hawk