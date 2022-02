Las voces urbanas ticas a las que hay que escuchar: Jean Kala y Siho

En la vida de Jean Kala y de Siho no hay nada que pase por casualidad, todo gira en torno a la causa y efecto. Estos dos artistas nacionales comparten no solo su pasión por la música y su juventud, sino también las ganas por comerse al mundo demostrando su talento.

A punta de esfuerzo y de trabajo en equipo, Siho y Jean Kala son parte de una oleada de nuevos artistas del género urbano que están abriéndose paso en la escena de la música costarricense.

Esta es la segunda entrega de reportajes en los que presentaremos a varios de los nuevos rostros de la escena urbana nacional, talentos cuyas historias son inspiradoras y que llenan de orgullo no solo a sus fans, sino que también a sus familias y amigos.

Jean Kala

Este cartaginés, de 22 años, no solo se dedica a la música, pues actualmente trabaja en una transnacional de productos médicos. Sin embargo, su pasión artística lo acompaña día a día, trasnochando para hacer lo que más le gusta: canciones.

En el 2019 y sin haber publicado profesionalmente ninguna canción, Jean Kala fue elegido por Paulo Londra para abrir su concierto en Costa Rica. (Cortesía Jean Kala)

Su nombre es Juan Carlos Castillo, pero en la escena es Jean Kala el que pone a vibrar a sus fans desde hace un par de años cuando, sin esperarlo, fue contratado para hacer el show de apertura del concierto que Paulo Londra ofreció en Costa Rica. ¿Cómo un muchacho tan joven, con una carrera nueva llegó a tal escenario?

Pues Jean Kala dice tenerlo claro: “a punta de trabajo honrado”.

Fue el propio Londra el que le pidió a la producción del espectáculo que el telonero costarricense fuera Jean Kala, a quien conoció porque el joven publicaba sus canciones en Instagram.

Los primeros pasos que dio Jean como artista se remontan a su infancia, pues afirma que es de familia el gusto por las artes. Sin embargo, fue hasta después de salir del colegio que empezó a componer sus propias piezas.

“Es un talento que no sabía que tenía hasta que me tiré al agua a escribir”, recordó Jean Kala.

Los inicios de su carrera los hizo como muchos de los artistas nuevos en la actualidad: en redes sociales. La respuesta fue muy positiva, tanto que lo animó a grabar su primera canción en un estudio profesional. “Esto es como un viaje solo de ida, uno ya por empezar no se puede devolver. Una canción sale bien y la otra es mejor que la anterior, es un círculo hermoso”, afirmó el cantante.

En el camino que emprendió se le abrieron muchas puertas, una de ellas fue la oportunidad de trabajar de la mano de Pranz, experimentado productor y cantante.

La propuesta musical de Jean Kala abarca muchos géneros y fusiones, pues tiene canciones en R&B, punk y acústicas que para él no son tan comerciales pero que ha publicado por el simple hecho de cumplir con sus propias expectativas.

Con respecto a la camaradería que se vive en este grupo de nuevos artistas, el compositor afirma que todos ganan al apoyarse unos a los otros. “Mejoramos en compañerismo, en producción musical y audiovisual. Es algo muy tuanis porque no nos vemos como competencia, sino como inspiración unos de otros”, concluyó.

La música de Jean Kala se puede escuchar en plataformas digitales como Spotify y YouTube, donde se pueden encontrar producciones como Te valió, Mundo al revés y la versión original de Distancia, canción con la cual hizo un remix con varios de sus colegas recientemente.

Siho

Siho empezó sus pasos como cantante en batallas de rap, en Ciudad Quesada. (Alonso Tenorio)

Con apenas 18 años Sihobán Villalobos -quien es oriundo de Ciudad Quesada, en San Carlos-, dejó toda su vida familiar para emprender la conquista de su sueño: convertirse en artista. Por eso, desde hace varios meses, el cantante vive en San José en una casa que comparte con Kavvo y Deeikel, sus amigos y colegas.

Los primeros pasos de Siho en la música los dio en su pueblo, participando en batallas de rap en los parques, flanqueado por sus amigos. Sin embargo, fue hasta el 2021 cuando tuvo la oportunidad de cantar en un evento en Grecia y se vio seducido por la emoción del público.

Desde ese momento, Siho se prometió a sí mismo que la música iba a ser su modo de vida.

“Empecé a ver lo bien que me hacía la música, desde los momentos de composición hasta cuando canté por primera vez frente a un público. Es adictivo y me ha llenado de grandes satisfacciones”, dijo.

Por el momento, en el canal de YouTube de Siho hay tres canciones publicadas: Karma, Amantes y Hola; pero fue con Rezas -pieza en la que canta en colaboración con Deeikel- con la que llamó aún más la atención de la audiencia. Esta canción se convirtió rápidamente en una de las preferidas en las listas de reproducción de Costa Rica, incluso llegó a ocupar el puesto número uno del Top 50 Costa Rica de Spotify, logro que antes había alcanzado Kavvo con el éxito Amarrau.

El estilo de Siho es muy particular, su look es parte de la imagen que quiere dar como cantante, pero en temas musicales él describe sus canciones como sensuales, dirigidas a la mujer.

Los planes a corto plazo para Siho incluyen una canción que piensa publicar el 14 de febrero. El título del tema es 14.

Otra de las metas que se propuso Siho es publicar un disco el 12 de julio, el día de su cumpleaños.

“La música me ha dejado mucho, a mis 18 años velo por mi y también les ayudo a mis papás económicamente. Además me ha dejado conocer a grandes hermanos como lo son Kavvo y todo mi equipo de trabajo. He gozado de grandes experiencias y he conocido todo el país en menos de un año. ¿Cómo no voy a estar agradecido?”, sentenció el artista.

Para escuchar más de la propuesta de Siho, puede hacerlo en su canal de YouTube y en su perfil de Spotify.