–Es curioso porque no tenía tanta relación con su figura. Siempre supe que esa voz tan particular y esa música tradicional francesa con el acordeón era sinónimo de Piaf. Desde muy pequeña lo supe, pero no había especial fijación con ella. Incluso, en unas vacaciones fui a visitar el cementerio de París donde está su tumba; pasé con mucho respeto y me sorprendí de la cantidad de flores que había. Nunca se me pasó por la cabeza que un día iba a interpretarla. De hecho la idea vino desde mi equipo de trabajo que me puso la cabeza grandota y al final me convencieron de que podía ponerme en este reto, que es el más importante de mi carrera, y es el que más tiempo de preparación ha llevado.