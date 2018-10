–Lo que pienso es que este es mi espectáculo más personal. No está diseñado pensando en lo que está de moda, ni para lo que quiere el público, sino para mi disfrute personal. He rescatado momentos de mis anteriores espectáculos, haciéndolos con la manera en que me siento ahora y con la experiencia que he tenido. He plasmado el espectáculo contando un poco algunos momentos que me han hecho crecer como persona.