Ferxxo agradeció a Costa Rica por el apoyo desde su primer concierto en Pérez Zeledón

El cantante colombiano Ferxxo se presentó este 15 de setiembre en el Estadio Nacional, en La Sabana. Este concierto, parte de su gira Ferxxocalipsis, fue la consagración de una historia de muchos años que sostiene el cafetero en Costa Rica.

De hecho, el público tico fue uno de los primeros en conectar internacionalmente con la carrera del artista. Desde hace una década, cuando tan solo se le llamaba Feid y su concepto artístico era diferente al que lo ha hecho mundialmente conocido, el colombiano se presentó en suelo costarricense. Así lo recordó con gratitud en una publicación en sus redes sociales.

“Gracias por cerrar esta gira de Centro América de una forma tan especial, es loco pensar que han pasado ya tantos años desde que fui a cantar la primera vez en Pérez Zeledón, al Festival de 88 Stereo; y que anoche fue una noche la hp (increíble) para nosotros. El Estadio Nacional, el apoyo, los gritos, el aguante, el amor, el cariño que nos dieron a mí y a mi combo fue otro nivel! Gracias Costa Rica por hacerme sentir en casa, les agradezco en el corazón”, escribió en su posteo.

La primera presentación de Feid en Costa Rica fue en el 2013 como parte de un festival que la radio 88 Stereo realizó en Pérez Zeledón. Para ese evento, en el que también participaron artistas nacionales, la entrada era gratuita.

En varias ocasiones, el reggaetonero ha recordado que su primer éxito internacional fue su canción Báilame, la cual, de manera curiosa, tuvo mucha repercusión entre los oyentes costarricenses.

“No me conocía sino mi mamá, mi papá, mis primas y mis tías; pero yo iba a Costa Rica, cantaba esa canción y me la cantaban de arriba a abajo. No sé por qué, yo creo que porque era un dancehall y en esa época nadie del reggaeton o Medellín hacía ese tipo de cosas”, rememoró en 2020 en el podcast de Chente Ydrach.

