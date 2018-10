El riesgo radicaba en el hecho de que su nombre quizá no es de dominio público, mientras que su obra evidentemente no le apuesta a una audiencia masiva. Sin importar lo primero y menos lo segundo, su presentación Jazz Deluxe no le hizo espacio a las dudas, al conseguir una importante asistencia y al dejar plasmada en el escenario el talento compositivo así como la excelencia interpretativa de él y sus invitados internacionales. Su apuesta fue ambiciosa y bien lograda.