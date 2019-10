–En realidad, debo decir algo que me cuesta trabajo porque es retador: la música cubana no me interesa, pero la plástica, la arquitectura y la literatura cubana me apasionan, como cuando pienso en Alejo Carpentier y veo a un patriarca. Aún así, la música va mucho más allá. Si veo a un colega mío que no ha oído a Monteverdi ni a Palestrina, que no sabe cómo suena el Estudio Opus 25 de Chopin, que no ha oído las obras más importantes de Stravinski... Pues ese hombre no existe como músico. Existe un conocimiento superficial de lo que es el entorno y no se profundiza en la esencia de la obra.