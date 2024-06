Charly García volvió a cantar en público: Vea al artista interpretar ‘Yendo de la cama al living’

Charly García es uno de los músicos más importantes en la historia del rock argentino, junto a nombres como Luis Alberto Spinetta o Gustavo Cerati. Su vida desenfrenada lo ha establecido como un ícono de rebeldía, pero también ha dejado bastantes secuelas en su salud. Desde hace al menos una década, ha experimentado un proceso de deterioro físico y múltiples internaciones hospitalarias, lo que ha repercutido en su voz y movilidad corporal, siendo actualmente usuario de silla de ruedas.

A pesar de que esto ha generado preocupación entre sus seguidores, lo cierto es que García sigue estando activo en la música. La noche de este miércoles 5 de junio reapareció en público tras más dos años sin presentarse en vivo, y con piano y voz interpretó sus clásicos Yendo de la cama al living y Cerca de la revolución.

Esta presentación la realizó en el Library Lounge del Hotel Faena Buenos Aires, en Argentina, en el marco de un espectáculo de su cuñado, el DJ Facu Íñigo. En los videos que circulan en redes sociales se ve al músico acompañado por la agrupación Baremberg & Mojo Jam Band y a los presentes disfrutando al máximo.

Charly García volvió a cantar en público

La última ocasión en que el cantautor se presentó en vivo fue el día de su cumpleaños número 70, el 23 de octubre de 2021, en el Centro Cultural Kichnner. En el marco de los festejos cantó algunos de sus éxitos como Raros peinados nuevos y Canción para mi muerte al lado de sus colegas Fito Páez, Zorrito Von Quintiero, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, Fernando Samalea, Alfredo Toth y Pablo Guyot.

García se ausentó al homenaje que recibió en los Premios Gardel 2024, realizados el mes anterior, y su participación se limitó a un mensaje proyectado a través de video. Durante esta gala David Lebón y Luz Gaggi interpretaron Desarma y sangra, Indios y Rosario Ortega Pasajera en trance, Bándalos Chinos y Lisandro Aristimuño Viernes 3 A.M., y Fabiana Cantilo y Silvestre y La Naranja cerraron con Demoliendo Hoteles.

La lógica del escorpión, nuevo disco de Charly García

El disco La lógica del escorpión, que representará el más reciente lanzamiento de Charly García, está terminado desde principios de 2022. No obstante, su lanzamiento está demorado, ya que el músico quería definir ciertas cuestiones estéticas antes de su publicación.

En este nuevo álbum se incluyen fragmentos de audios pertenecientes a otros músicos, lo cual requiere un proceso de autorización para poder ser utilizados en otras composiciones.

La salud de Charly García

El año pasado, la salud de Charly García encendió alarmas y especulaciones por el hermetismo con el que se manejó la situación. En agosto de 2023 trascendió que el roquero fue internado para someterse a estudios de rutina. En aquel momento, según contó Ángeles Balbiani, estaba acompañado por su pareja, Mecha Iñigo: “La decisión fue adelantar los chequeos porque no lo encontraron en un buen estado”.

Días después, desde la cuenta de Instagram del autor de Promesas sobre el bidet, se publicó una fotografía del músico recostado en su cama con una amplia sonrisa. “¡Ya en casa! Gracias a todos por preocuparse. Say No More”, decía el texto que acompañó al posteo de ese entonces.