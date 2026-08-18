Murió famosa estrella de ‘reality shows’ de MTV: lo hallaron sin vida en su apartamento

Tyler Duckworth fue estrella de varios 'reality shows' de MTV como 'Cutthroat' y 'Rivals'.

Medios internacionales como People y NBC reportan la muerte de un famoso artista de reality show estadounidense, a los 44 años.

Se trata de Tyler Duckworth, quien fue hallado sin vida en su apartamento en Dakota del Norte.

De acuerdo con la información, el Departamento de Policía de la localidad de Grand Forks atendió una llamada de emergencia de los vecinos, quienes reportaron que salía agua del techo de la vivienda.

Los oficiales llegaron a la casa de Duckworth el martes 11 de agosto a eso de las 11:45 a. m., ingresaron al lugar y comprobaron que el agua que salía por el techo provenía de la bañera, donde encontraron el cuerpo del artista, explicó People.

Las autoridades no confirmaron cuánto tiempo tenía de fallecido el hombre y agregaron que no había indicios de una muerte sospechosa o violenta.

Aún están pendientes los resultados de la autopsia del cuerpo para confirmar la causa de la muerte.

Duckworth alcanzó la fama en los reality shows de su país al participar en producciones como The Real World: Key West, The Challenge, The Duel, The Gauntlet III, Cutthroat, Rivals, All Stars 2 y All Stars 3, de la cadena MTV, y fue coronado campeón en Cutthroat y Rivals.

Hace dos semanas, el hombre participó en el evento The Challenge Mania, en Minneapolis.