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Murió famosa estrella de ‘reality shows’ de MTV: lo hallaron sin vida en su apartamento

El hombre de 44 años hizo una amplia carrera en la televisión de Estados Unidos

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Por Jessica Rojas Ch.
Tyler Duckworth
Tyler Duckworth fue estrella de varios 'reality shows' de MTV como 'Cutthroat' y 'Rivals'. (Facebook)







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Tyler Duckworth
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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