Murió la mujer que fue la más pesada del mundo y estrella del show ‘Kilos mortales’

En el 2015, la estadounidense Charity Pierce pesaba 350 kilos y se sometió a un programa de reducción y cirugías en el show 'Kilos mortales'.

La estadounidense Charity Pierce, quien fuera conocida como la mujer más pesada del mundo y estrella del programa Kilos mortales, falleció a los 50 años, según informaron medios internacionales como TMZ y People.​

Pierce fue parte del programa liderado por el reconocido doctor Younan Nowzaradan. La mujer, quien en el momento en que participó del reality show pesaba 360 kilos (en el 2015), murió tras complicaciones de salud como linfedemas, cáncer en el riñón y acumulación de líquido en los pulmones, que la mantuvieron en cuidados paliativos durante los últimos meses.​

“Charity, vuela alto, mamá. Espero que sepas cuánto te amo y cuán agradecida estoy de haber podido estar a tu lado mientras tomabas tu último aliento”, escribió la hija de Pierce en redes sociales, justo al anunciar que su madre murió el 27 de enero.​

Con la guía y la ayuda del doctor Younan Nowzaradan, Charity Pierce logró bajar 240 kilos. (Facebook)

Kilos mortales y la pérdida de peso de Charity Pierce

Después de ser atendida y operada por el doctor Nowzaradan, Pierce logró perder casi 240 kilos. Con el paso del tiempo también se sometió a cirugías para eliminar la piel excedente; por ejemplo, de su abdomen retiraron 17 kilos.​

Después de esas intervenciones, permaneció hospitalizada dos meses debido a infecciones y para evitar un shock séptico, agregó el medio El Clarín.