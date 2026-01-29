Viva

Murió la mujer que fue la más pesada del mundo y estrella del show ‘Kilos mortales’

La estadounidense falleció el 27 de enero, a los 50 años. Después de que el doctor Younan Nowzaradan la ayudó, la mujer sufrió de varias complicaciones en su salud

Por Jessica Rojas Ch.
Charity Pierce Kilos mortales
En el 2015, la estadounidense Charity Pierce pesaba 350 kilos y se sometió a un programa de reducción y cirugías en el show 'Kilos mortales'. (Facebook)







Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

