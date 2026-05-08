Exfutbolista y estrella de televisión británica fallece en trágico accidente durante una fiesta

El británico jugó con equipos semiprofesionales y fue una de las figuras del popular 'reality show' 'The Only Way is Essex'.

Este miércoles 6 de mayo se confirmó la trágica muerte de un exfutbolista inglés que también destacó por su trayectoria como modelo y figura de la televisión. El hombre falleció a los 35 años tras ser víctima de un fatal accidente.

Se trata del británico Jake Hall, exjugador de equipos semiprofesionales de fútbol como Grays Athletic y Boston United. Después de su carrera deportiva, Hall se dedicó al modelaje y alcanzó mayor notoriedad por su participación en el reality show The Only Way is Essex.

Según medios internacionales como ¡Hola!, Infobae y El Clarín, el hombre chocó contra una puerta de vidrio. De acuerdo con las primeras informaciones del suceso, Hall estaba de vacaciones en una villa en Mallorca, España, y el accidente se dio durante una fiesta en la que participó.

El exfutbolista británico Jake Hall falleció en España tras sufrir un trágico accidente durante sus vacaciones. (Tomada de redes/La Nación)

Las autoridades recibieron una llamada de emergencia a eso de las 7:30 a. m. Al llegar a la escena, se encontraron con la víctima, que tenía heridas mortales en la cabeza provocadas por fragmentos de vidrio que quebró con el golpe.

“La investigación está a cargo de la Guardia Civil española y la hipótesis comunicada a los medios se centra en que el hombre de 1,93 metros de altura se golpeó la cabeza tras estrellarse contra una puerta de cristal”, explicó El Clarín en su nota.

Horas antes de su muerte, Hall, quien también era creador de contenido, publicó en sus redes sociales un conmovedor mensaje. En el posteo mostró imágenes suyas pintando un cuadro y disfrutando de los paisajes de Mallorca.

“Voy a tratar de recordar las cosas buenas, mirando hacia atrás entre las cosas. Solo estoy haciendo arte en muchas formas”, escribió.