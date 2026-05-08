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Exfutbolista y estrella de televisión británica fallece en trágico accidente durante una fiesta

El hombre de 35 años también destacó en el modelaje. El hecho ocurrió durante unas vacaciones en Mallorca, España

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Por Jessica Rojas Ch.
Lazo negro
El británico jugó con equipos semiprofesionales y fue una de las figuras del popular 'reality show' 'The Only Way is Essex'. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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