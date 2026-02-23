Murió icónica estrella de ‘RuPaul’s Drag Race’: ‘Mi hermosa hermana, ya no sufres’

La drag australiana Maxi Shield fue una de las estrellas del programa 'RuPaul’s Drag Race' (2021).

Una de las estrellas del famoso programa RuPaul’s Drag Race Down Under (2021) falleció a los 51 años, según confirmó el medio especializado en noticias de la farándula TMZ.

Se trata de Maxi Shield, quien destacó como una de las participantes favoritas de la primera temporada de dicho espacio, dirigido por RuPaul Andre Charles.

“Todos estamos de luto por la pérdida de un ícono increíble, amiga y nuestra querida hermana. Gracias por las risas, las carcajadas y la magia que trajiste a nuestras vidas”, escribió en Instagram Vanity, una de las amigas cercanas de la artista.

En setiembre del 2025, la artista drag Maxi Shield, estrella de 'RuPaul’s Drag Race', confirmó que le habían diagnosticado cáncer de garganta. (Facebook)

A las muestras de dolor también se sumó una de las más famosas representantes del reality show: Cynthia Lee Fontaine, una sobreviviente de cáncer. La artista recordó que, desde que se conocieron, ambas se brindaron apoyo en sus carreras y vidas personales. “Mi hermosa hermana, ya no sufres... ¡Siempre te amaré y para mí eres una guerrera!“, escribió Cynthia en redes sociales.

Hasta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte de la drag, cuyo nombre de pila era Kristopher Elliot; sin embargo, en setiembre de 2025 ella misma confirmó que había sido diagnosticada con cáncer de garganta.

El medio Entertainment Weekly reportó que Maxi también era actriz y activista. Tras tomarse un descanso de la escena artística, retomó los escenarios en febrero para presentarse en un espectáculo.