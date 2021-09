¡RuPaul hizo historia! Es el artista afrodescendiente más ganador de los Emmy

RuPaul Charles obtuvo su sexto premio Emmy consecutivo como mejor conductor de un 'reality show'. (Rich Fury/AFP)

En medio de una polémica porque el público, algunas estrellas y hasta la crítica han considerado los más recientes Emmy como discriminatorios; el artista estadounidense RuPaul Charles sentó un precedente en la historia de los galardones: se convirtió en el artista afroamericano más ganador de los premios, con un total de 11 estatuillas.

En la gala número 73 de los Emmy, RuPaul recibió tres premios, uno personal como mejor presentador de reality y dos a su programa RuPaul’s Drag Race como mejor competencia de telerrealidad y a mejor programa de telerrealidad no estructurado (que fueron entregados en la gala previa a la ceremonia principal).

“Para los niños que están mirando, tienen una tribu que los está esperando. Te estamos esperando, cariño. ¡Vamos con Mama Ru!”, dijo visiblemente emocionado en su discurso de aceptación del premio.

El gane significa el sexto año consecutivo en que el programa de RuPaul se deja al menos un premio en las categorías de reality show. Antes había ganado mejor conductor de reality (2016 y 2017), mejor reality de competición y mejor conductor de programa reality (2018, 2019 y 2020); superando así al director de fotografía Donald A. Morgan, quien ha ganado en 10 ocasiones.

Previo a la ceremonia, RuPaul sabía que podía marcar un hito y así lo expresó durante su paso por la alfombra roja. “En realidad subí al escenario, la primera vez por dinero, en 1982, y lo he estado haciendo desde entonces. Ha sido un camino largo y difícil, pero he disfrutado cada minuto”, dijo.

El sexto Emmy que ganó RuPaul como mejor presentador de manera consecutiva, lo coloca en la misma posición que la actriz Julia Louis-Dreyfus, quien rompió el récord de Emmy al ganar el premio a la mejor actriz en un premio de comedia seis veces seguidas, por su papel en Veep.

Trayectoria

“Naces desnudo y el resto es ¡Drag Queen!”, esta frase determinante es la que RuPaul presenta como bienvenida en su página web oficial, donde resume en orden su vida y su trayectoria artística.

Nació en San Diego, California, el 17 de noviembre de 1960 (sí, está próximo a cumplir 61 años). A los 15 años se mudó a Atlanta para estudiar artes escénicas en la escuela North Atlanta. Fue cantante de la banda de rock Wee Wee Pole, antes de mudarse a Nueva York a mediados de los años ochenta.

Durante esos años su carrera como Drag Queen despegó hasta convertirlo en uno de los representantes más importantes de este arte en Estados Unidos. RuPaul se hizo un nombre gracias a sus presentaciones en clubes nocturnos, por ejemplo cuando recibió la corona de reina de Manhattan de ClubWorld, en 1989. Por su faceta musical fue que alcanzó fama internacional, su canción Supermodel (You Better Work) se posicionó en el número 45 del listado Hot 100 de Billboard.

El artista ha cantado y compuesto en solitario 16 álbumes de estudio, el más reciente es You’re a Winner, Baby. También destacó por su colaboración con sir Elton John en el remake del tema Don’t Go Breaking My Heart para el disco Duets, del británico.

En cuanto a la actuación, ha participado en más de 50 películas y comedias para televisión, entre ellas destaca su trabajo en el filme Crooklyn (1994) de Spike Lee. Ha publicado tres libros: Lettin ‘It All Hang Out, Workin’ It y GuRu.

Además, desde el 2008, produce y conduce el exitoso RuPaul’s Drag Race (y sus derivados), programa de concursos en el cual varias Drag Queens compiten para ser elegidas como la siguiente estrella de este arte.

Fue nombrado una de las 100 personas más influyentes de la revista Time en el 2017, protagonizó la serie AJ and the Queen de Netflix y posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.