EmmysSoWhite: reclamos por falta de diversidad en los premios actorales

Emmy RuPaul Charles y Michaela Coel, ganaron premios Emmy. Carl Clemons-Hopkins y Rosie Pérez se quedaron en la carrera por una estatuilla. (AFP)

Pese a que este 2021 RuPaul Charles se convirtió en la persona negra con más Emmy, al recibir su estatuilla número 11 por el programa RuPaul’s Drag Race; los premios son el centro de una polémica porque tanto artistas, como público en general, consideraron que la edición número 73 de los galardones fueron “muy blancos”, dejando por fuera de los ganadores no solo a artistas afrodescendientes, sino también a representantes de otras minorías.

Aduciendo que los ganadores de las categorías de actuación fueron todos personas de raza blanca, el hashtag #EmmysSoWhite se convirtió en tendencia en redes sociales después de que terminara la ceremonia de los galardones, que se llevó a cabo la noche del 19 de setiembre en el Microsoft Theatre, en Los Ángeles.

De las 12 categorías de actuación, ni un solo artista afrodescendiente o de otras minorías recibió un premio, pese a que había 49 nominados en los diferentes apartados. Además, los programas que más ganaron estatuillas este año (The Crown, Ted Lasso, Mare of Easttown, Hacks y The Queen’s Gambit), estuvieron protagonizados en su mayoría por actores blancos.

Esto, según medios internacionales, marca un retroceso en la historia, ya que en la edición 2020 de los premios, cuatro artistas negros ganaron las categorías actorales.

Además, en la competencia, pocos creadores y artistas de raza negra sobresalieron. Los únicos galardonados fueron RuPaul Charles y Michaela Coel, quien recibió un reconocimiento por el guion de la serie I May Destroy You. Por su parte, el musical Hamilton ganó en la categoría especial de variedad pregrabado, contando en su elenco con una amplia participación de artistas afrodescendientes. A

Además, la actriz, cantante, bailarina y directora Debbie Allen, fue honrada con el premio Governors Award, por sus logros en la industria de la televisión.

Reclamos y expectativas

Twitter fue el medio por el cual la mayoría expresó su molestia y reclamos ante los #EmmysSoWhite.

Según expertos de medios como NBC y The Hollywood Reporter, los desaires a artistas negros se evidenciaron más cuando MJ Rodríguez, estrella de Pose, no ganó el premio a mejor actriz en una serie dramática.Ella se habría convertido en la primera intérprete transgénero en ganar una categoría principal.

Además, A Black Lady Sketch Show se quedó en el camino en la categoría mejor serie de sketches de variedades y, Bowen Yang (actor chino-estadounidense), de Saturday Night Live, no ganó como mejor actor de reparto en una serie de comedia.

Los especialistas, además, destacan que el actor no binario Carl Clemons-Hopkins de Hacks, quien aspiraba al premio a mejor actor de reparto; se quedó con las manos vacías. Lo mismo sucedió com Rosie Pérez, de The Flight Attendand, que pudo convertirse en la primera mujer de color en ganar el premio a mejor actriz de reparto de comedia.

En otro caso sobresaliente, la actriz británica Emma Corrin -quien personificó a la princesa Diana en The Crown-, competía directamente con su compañera de reparto, la experimentada Olivia Colman (reina Isabel II), por el premio a mejor actriz de drama. Si Corrin hubiera ganado, sería la primera persona no binaria en recibir el galardón; pero fue Colman la vencedora.

“A los ‘aliados’ que me dijeron que hay demasiada diversidad en la televisión, por favor, miren a los ganadores del Emmy de esta noche. Aún queda mucho trabajo por hacer por la igualdad real”, tuiteó Gloria Calderón Kellet, cocreadora de One Day at a Time.

Con ella concuerda Scott Feinberg, de The Hollywood Reporter, quien escribió: “Hay más televisión buena que nunca y, sin embargo, los votantes de los Emmy de este año aparentemente solo vieron Ted Lasso, The Crown y Mare of Easttown”.

Esta polémica se suma a la que se vivió en los Golden Globes, ya que la organización se ha visto duramente criticada por la falta de atención prestada a los artistas negros o pertenecientes a minorías.

Tras meses de duros señalamientos, la HFPA -un grupo de unos 90 periodistas que integran el jurado de los Globos de Oro-, aprobó una serie de reformas destinadas a impulsar la inclusión y la representatividad de las minorías.

Por estas acusaciones varios artistas, entre ellos Tom Cruise, decidieron devolver sus premios Golden Globes como señal de protesta.