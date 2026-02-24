Viva

Luto en ‘La Academia’: fallece uno de los más recordados participantes del show

El artista destacó en la primera generación del concurso de canto de la cadena TV Azteca

Por Jessica Rojas Ch. y El Universal/México/GDA
Héctor Zamorano La Academia
Héctor Zamorano fue el primer expulsado de la primera edición del 'reality show' 'La Academia', en el 2002. (Instagram)







Jessica Rojas Ch.

