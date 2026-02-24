Luto en ‘La Academia’: fallece uno de los más recordados participantes del show

Héctor Zamorano fue el primer expulsado de la primera edición del 'reality show' 'La Academia', en el 2002.

Los fans del reality show de canto La Academia, de la cadena TV Azteca, recibieron una dolorosa noticia este martes 24 de febrero al confirmarse la muerte de uno de los artistas que destacó en la primera generación del concurso.

Se trata de Héctor Zamorano, quien murió a los 47 años, según confirmó TV Azteca en sus redes sociales. De acuerdo con el detalle, el artista murió por causa de una enfermedad, aunque no se especificó cuál.

Según explicó El Universal de México, Zamorano fue el primer eliminado del concurso en la edición del 2002. Sin embargo, pese a su salida, el intérprete no desechó su sueño de llegar a la fama cantando, así que en el 2003 estrenó su disco debut titulado Mi sabor.

El mexicano también incursionó en la actuación y participó en producciones de teatro y televisión.

La muerte del artista provocó que varios de sus compañeros en La Academia mostraran sus respetos y cariño. “Dios mío santo, qué tristeza, un fuerte abrazo a toda su familia y cercanos”, escribió Yahir en redes sociales.

Por su parte, Toñita manifestó: “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú..., para mí, siempre serán la familia que la vida me otorgó, vuela alto”.