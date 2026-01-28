Murió a los 22 años una conocida presentadora de televisión: ‘Dejó huella en el equipo que compartió con ella’

La joven fallecida fue una destacada creadora de contenido que trataba temas de salud mental y resiliencia.

Las redes sociales y la televisión están de luto con el sensible fallecimiento de una joven promesa de la pantalla chica y el modelaje, quien murió a los 22 años.

Se trata de la presentadora, creadora de contenido y modelo María Joaquina Mendoza, de Nicaragua. De acuerdo con medios internacionales como La Prensa, las causas de la muerte aún no han sido informadas de forma pública.

De acuerdo con el medio nicaragüense, la joven era conocida por su carisma frente a las cámaras y por ser imagen y voz de temas relacionados con la salud mental y la resiliencia.

En su carrera sobre las pasarelas fue coronada reina del Festival Teen de Chinandega, lugar de donde era oriunda. En el 2024 fue contratada como presentadora del programa De sol a sol, del canal Vos TV; en ese espacio trabajó hasta inicios del 2025, agregó La Prensa.

María Joaquina Mendoza falleció el 23 de enero a los 22 años, según informó el canal Vos TV, donde fue rostro de uno de sus programas. (Facebook)

Según explicó el medio mexicano El Heraldo, la noticia del deceso fue confirmada en redes sociales por el canal de televisión donde trabajó María Joaquina. El comunicado ratificó que la joven murió el 23 de enero.

“La recordamos como una persona alegre, comprometida y cercana, cualidades que marcaron su paso por nuestras pantallas y dejaron huella en el equipo que compartió con ella día a día”, manifestó el canal.