Mujeres costarricenses expondrán sus obras en un edificio histórico de México

Las artistas, oriundas de Cartago, encontraron en el arte un camino que les cambió la vida. Una de ellas volará a México a los 78 años, diciendo que podría ser su ‘último viaje’

Por Fiorella Montoya
Diez mujeres de Cartago llevan el colorido de la flora tica a México, una de ellas es Ocxy Brenes, fundadora del grupo que inspira a otras mujeres.
Once mujeres de Cartago llevarán el colorido de la flora tica a México; una de ellas es Ocxy Brenes, fundadora del grupo, que inspira a otras mujeres a conquistar sus sueños a través del arte. (Cortesía/Cortesía)







