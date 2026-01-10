Mujeres costarricenses expondrán sus obras en un edificio histórico de México

Once mujeres de Cartago llevarán el colorido de la flora tica a México; una de ellas es Ocxy Brenes, fundadora del grupo, que inspira a otras mujeres a conquistar sus sueños a través del arte.

Roxana Fuentes es una cartaginesa que inició en el arte a los 56 años. Sin conocer mucho del mundo creativo, se animó a hacer algo que la salvara de una depresión que atravesaba.

Hoy, a sus 78 años, se prepara para su primera exposición internacional como pintora en México, viaje que, según sus palabras, la emociona porque “podría ser el último”.

Esta artista, oriunda de El Tejar de El Guarco, es parte del grupo Cultural Instinto Creativo Femenino, que enviará a once mujeres cartaginesas a realizar una exposición en el Centro Cultural San Roque, en Puebla.

En Puebla, el grupo mostrará un total de 20 obras relacionadas con la flora y fauna de Costa Rica. La delegación, que viajará a tierras aztecas del 11 al 18 de enero, mostrará los cuadros de manera presencial, representando también a otras nueve compañeras que no viajaron, pero que enviaron sus pinturas a México.

“Buscamos visibilizar el talento y la creatividad de las mujeres a través de sus obras, transformando el espacio a través de un lienzo vibrante de expresión y significado”, comentó Oxcy Brenes, encargada del grupo.

“Esta muestra pretende no solo embellecer el entorno con color, sino también generar lazos de amistad con México, celebrando el arte como un medio de transformación y hermandad”, agregó.

La participación de las artistas ticas estará marcada por la historia, ya que expondrán en el corazón del Centro Histórico de Puebla, área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. El edificio data del año 1563 y ha pasado por diversas etapas a lo largo de sus cinco siglos, fungiendo desde hospital psiquiátrico hasta casa de la cultura.

El Centro Cultural de Puebla, en México, albergará obras como 'Raíces costarricenses', de Hannia Leiton, y 'La nobleza entre pastos, cielos y sombras de Santa Ana', de Jackelin Ulloa. (Cortesía/Cortesía)

El arte como escape

La edad de las ticas que viajarán a México va de los 40 a los 78 años. Son mujeres que se dedican al arte por completo, o bien, tienen historias de vida cargadas de sentimiento, pues para muchas de ellas los pinceles han sido el camino hacia la libertad.

“Hay una artista que sufrió mucha violencia dentro de su matrimonio. Cuando finalmente abrió los ojos y decidió salir de esa situación, encontró en la pintura su vía de escape y logró liberarse de esa opresión”, afirmó Brenes.

También, la líder del grupo dio a conocer que en su grupo hay “otra artista que nunca había tomado un pincel o un lienzo”.

"Ella había sufrido un infarto meses atrás y vivía traumada: no podía dormir, no quería estar sola ni salir de casa; tenía pánico de sufrir otro ataque y morir sola. Insistía en que no sabía nada de arte, pero aun así fue a las clases y resultó ser una terapia tan positiva que ya lleva tres años”, agregó.

Al hablar de vivencias inspiradoras resurge el nombre de doña Roxana, descrita por sus compañeras como una mujer descrita como fuerte, valiente y, sobre todo, con una mente extraordinaria, cargada de creatividad y energía positiva.

Pasados los 70 años, el tiempo no ha sido en vano para Sanita —como la llaman de cariño—; su caminar es lento y las arrugas de sus manos ya revelan el paso de los años, pero no así sus pinceladas. Su voz entrecortada evoca a esa abuelita amorosa que todos recordamos.

Roxana Fuentes empezó en el arte a los 56 años para huir de la depresión. Hoy, a sus 78, se alista para un viaje que podría cambiar su vida. (Cortesía/Cortesía)

Aunque ella no tiene nietos, quienes la conocen encuentran en ella un caluroso amor maternal, acompañado de una jocosa personalidad cargada de risas y chistes.

“Para mí el arte es muy interesante, me entretiene la mente. Yo creo que eso es lo que me mantiene; tengo una memoria muy brillante, nada se me olvida. El arte me ayuda muchísimo”, explicó la cartaginesa, quien viajará acompañada de su hija Sandra Fuentes, uno de sus principales motores.

Doña Roxana comenta que en su vida tuvo “muchas etapas feas”. Por ello, a sus 56 años se acercó al arte por recomendación de su hija, ya que estaba atravesando una depresión muy grande. No obstante, entre pinceles y lienzos, encontró nuevas razones para sonreír y hacer amigos.

Además, doña Roxana es sobreviviente de cáncer y, en una ocasión ya siendo adulta mayor, fue atropellada por un carro, pero nada de esto detuvo sus sueños. Ese es el mensaje que desea dejar a otras personas que afrontan la vejez de manera negativa.

“Hay que disfrutar hasta el último momento, hasta que Dios diga hasta aquí, porque si no nos llenamos de depresión y más ligero nos vamos”, afirmó.

Por otro lado, ella se encuentra muy feliz de realizar este encuentro cultural, ya que no es la primera vez que expone sus obras a nivel internacional, pues sus cuadros han estado en tierras mexicanas y colombianas. “Estoy muy emocionada, tal vez sea el último viaje que me eche; yo quiero seguir, pero vamos a ver”, dijo entre risas.

Para Oxcy Brenes, esta oportunidad es motivo de orgullo, ya que cumple su objetivo principal: que mujeres del país lleven su creatividad fuera de las fronteras, abriéndose espacio para emprender.

Si usted desea formar parte de este grupo o le interesan las obras, pueden contactar a la fundadora del grupo al número telefónico 8812-5774.