Nueva obra de Banksy sorprende en Londres y retoma su presencia en uno de los puntos más visibles de la ciudad

Un nuevo mural de Banksy apareció en Londres y coincidió con una obra casi idéntica que alimentó el misterio alrededor del artista.

La capital británica amaneció con una nueva pieza del artista callejero Banksy, quien reveló este lunes un mural en Bayswater y alimentó la inquietud por otra obra casi idéntica que apareció en Tottenham Court Road.

El mural mostró dos figuras similares a niños recostados, con gorros de invierno y botas, mientras observaban el cielo desde la pared lateral de un antiguo edificio. Uno de ellos alzó el brazo y señaló un punto en lo alto.

El artista difundió la imagen en su cuenta oficial de Instagram. No divulgó ninguna fotografía del mural ubicado a unos kilómetros del primero, en el centro de Londres.

Banksy, originario de Bristol, se considera uno de los creadores urbanos más influyentes del mundo. Sus obras suelen incluir mensajes políticos que aparecen de forma inesperada en distintos lugares.

En setiembre realizó un dibujo en una fachada exterior de la Royal Courts of Justice de Londres. La pieza mostró a un juez que blandía un mazo contra un manifestante recostado en el suelo con una pancarta manchada de sangre.

Dos días antes, cerca de 900 personas fueron detenidas en la capital durante una manifestación a favor de la organización prohibida Palestine Action, donde se registraron tensiones entre policías y asistentes.

El gobierno catalogó a esta agrupación como organización terrorista, luego de varias acciones de degradación en una base de la fuerza aérea.

Banksy exhibió un mural en Bayswater y dejó abierta la incógnita sobre otra obra similar descubierta en el centro de Londres. (CARLOS JASSO/AFP)

