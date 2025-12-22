El Mundo

Nueva obra de Banksy sorprende en Londres y retoma su presencia en uno de los puntos más visibles de la ciudad

Banksy reveló un nuevo mural en Londres y generó dudas por otra obra casi idéntica en la ciudad. La pieza retoma el estilo político del artista británico

EscucharEscuchar
Por AFP
Un nuevo mural de Banksy apareció en Londres y coincidió con una obra casi idéntica que alimentó el misterio alrededor del artista.
Un nuevo mural de Banksy apareció en Londres y coincidió con una obra casi idéntica que alimentó el misterio alrededor del artista. (CARLOS JASSO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCBanksyArte urbano
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.