Mujer partidaria interrumpió a periodista de Teletica y tuvieron inusual interacción: vea el momento

Walter Obando, de Teletica, transmitió desde las afueras de la televisora para el 'streaming' Voto26.

Teletica encargó al periodista Walter Obando la cobertura del ambiente a las afueras del debate presidencial de Canal 7. La labor de Obando es parte del equipo de Voto26, una transmisión en Youtube paralela a la discusión entre candidatos.

En su primer pase en vivo, el comunicador protagonizó una inusual interacción con una de las simpatizantes que se dio cita en el exterior del canal de La Sabana.

Mientras Obando entrevistaba a un señor sobre la fiesta electoral que se vivía, una mujer se abrió paso entre los presentes e interrumpió el diálogo.

“Yo lo conozco a usted”, dijo la señora, identificada con colores del Partido Liberación Nacional (PLN). Luego, el periodista agradeció a la mujer mientras se saludaban afectuosamente.

“Ay, mi amor, muchas gracias, un beso”, le respondió de forma poco habitual el reportero de De boca en boca, de Teletica.

Posteriormente, la mujer, quien afirmó tener 77 años, lanzó bendiciones y elogió al comunicador: “Esa juventud tan bella que tiene usted, uno de los mejores periodistas del país”.

Tras reiterar su gratitud, Obando le consultó a la mujer qué le parecía el ambiente. Ella declaró que la democracia del país es una de las más destacadas del mundo y que debe preservarse para las próximas generaciones.

Obando le devolvió las muestras de cariño a su entrevistada, asegurándole que había venido “muy guapa”. A esto, la señora respondió con una gran sonrisa: “Muchas gracias, tengo 10 nietos ya, con usted”.