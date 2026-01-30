Debate Teletica: vea aquí la transmisión del encuentro entre cinco candidatos

Este jueves 29 de enero, a partir de las 8 p. m., cinco candidatos presidenciales protagonizarán el debate de Teletica, el último antes de las elecciones del próximo 1.° de febrero.
Los participantes en esta ocasión son:
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).
- Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
- Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).
- José Aguilar Berrocal, del partido Avanza.
- Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
La señal principal del debate será por Canal 7, teletica.com —incluida una señal con interpretación en LESCO—, Teletica Radio 91.5 FM y la aplicación TDMAX.
De forma paralela, habrá una “segunda pantalla” con análisis en tiempo real y seguimiento del impacto del debate en redes sociales a través del canal de YouTube Teletica Streams, con un enfoque dirigido especialmente al público joven.
Vea aquí la transmisión por YouTube y Facebook
Si no puede ver el video insertado en esta nota, puede seguir la transmisión en vivo en este enlace.
<iframe width=“560″ height=“315″ src=“https://www.youtube.com/embed/bJb6LA8IRUk?si=st2-NbyU0iyR1st0″ title=“YouTube video player” frameborder=“0″ allow=“accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=“strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>
Si desea ver la transmisión previa y el ‘stream’ dirigido a un público jóven, puede seguirla a través de este enlace de Teletica Streams.