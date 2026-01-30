Debate Teletica: vea aquí la transmisión del encuentro entre cinco candidatos

Estos candidatos participan este jueves en el "Debate Final" organizado por Teletica.

Este jueves 29 de enero, a partir de las 8 p. m., cinco candidatos presidenciales protagonizarán el debate de Teletica, el último antes de las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Los participantes en esta ocasión son:

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).

del Partido Liberación Nacional (PLN). Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). Ariel Robles , del Frente Amplio (FA).

, del Frente Amplio (FA). José Aguilar Berrocal , del partido Avanza.

, del partido Avanza. Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La señal principal del debate será por Canal 7, teletica.com —incluida una señal con interpretación en LESCO—, Teletica Radio 91.5 FM y la aplicación TDMAX.

De forma paralela, habrá una “segunda pantalla” con análisis en tiempo real y seguimiento del impacto del debate en redes sociales a través del canal de YouTube Teletica Streams, con un enfoque dirigido especialmente al público joven.

Vea aquí la transmisión por YouTube y Facebook

Si no puede ver el video insertado en esta nota, puede seguir la transmisión en vivo en este enlace.

Si desea ver la transmisión previa y el ‘stream’ dirigido a un público jóven, puede seguirla a través de este enlace de Teletica Streams.