Viva

Muere querido narrador deportivo mexicano

A lo largo de su carrera, participó tanto en radio como en televisión, narrando encuentros y ofreciendo análisis que conectaban con el público

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Por Fátima Jiménez
Luto narrador deportivo
La voz del narrador Manuel Hernández marcó a generaciones de aficionados al futbol y al basquetbol en México. (Elaborada por LN)







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Narrador deportivoMuerteMéxico
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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