Muere querido narrador deportivo mexicano

La voz del narrador Manuel Hernández marcó a generaciones de aficionados al futbol y al basquetbol en México.

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel Hernández, narrador y comentarista que dejó una huella significativa en las transmisiones deportivas de su país. Tenía 48 años.

La noticia fue dada a conocer por el medio de comunicación en el que colaboraba, a través de sus plataformas digitales, donde expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraban una pieza clave de su equipo. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su muerte.

Originario de Veracruz, Hernández desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en Tamaulipas, donde logró consolidarse como una de las voces más reconocidas del ámbito deportivo.

Su estilo cercano, su pasión por el deporte y su constante presencia en coberturas locales lo convirtieron en un referente para la afición.

A lo largo de su carrera, participó tanto en radio como en televisión, narrando encuentros y ofreciendo análisis que conectaban con el público. Para muchos seguidores, su voz se volvió parte esencial de la experiencia de vivir cada partido, especialmente en disciplinas como el fútbol y el básquetbol.

Tras darse a conocer la noticia de su muerte, colegas, seguidores y figuras del medio deportivo expresaron mensajes de condolencia en redes sociales, destacando su profesionalismo, su dedicación y el legado que deja en la comunicación deportiva regional.

Con su partida, México pierde a uno de sus narradores más emblemáticos, cuya trayectoria quedará ligada a la historia reciente del deporte en la entidad.