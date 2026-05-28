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Muere reconocido actor y escritor de telenovelas: ‘Gracias por tantos momentos de alegría’

Una de sus compañeras lo despidió con un conmovedor mensaje

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Por Fátima Jiménez
Rafa Campos
El actor Rafa Campos también destacó como cantautor: compuso el himno de la Universidad de Xalapa y temas para proyectos como 'Muero por Marilú' y 'Hazme reír'. (Tomada de redes sociales)







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María de todos los ÁngelesMéxicoActor
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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