Muere reconocido actor y escritor de telenovelas: ‘Gracias por tantos momentos de alegría’

El actor Rafa Campos también destacó como cantautor: compuso el himno de la Universidad de Xalapa y temas para proyectos como 'Muero por Marilú' y 'Hazme reír'.

La industria del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor, escritor y cantautor Rafael Rafa Campos, figura clave en exitosas producciones de comedia como María de Todos los Ángeles.

La noticia fue dada a conocer este jueves 28 de mayo por la actriz y comediante Mara Escalante, protagonista de la popular serie, quien recurrió a sus redes sociales para despedirse de su colega con un mensaje cargado de emotividad y gratitud.

En su publicación, Escalante recordó a Campos como un creativo fundamental en el desarrollo del humor televisivo en el país, así como un amigo cercano y mentor.

“Intentaré transformar este dolor en agradecimiento”, expresó la intérprete, al destacar el legado del artista en proyectos como Muero por Marilú, Hazme reír y diversas cápsulas de humor que trascendieron fronteras, llegando incluso a países como Sudáfrica, China y Japón.

La actriz también resaltó la faceta musical de Campos, quien dejó huella con sus composiciones y colaboraciones. “Gracias por las canciones que nos dejas, por las ideas, por tu guía y por tu amistad”, escribió, evidenciando el impacto personal y profesional que el creativo tuvo en su vida.

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre las causas de su muerte, ocurrida el pasado 27 de mayo. No obstante, las palabras de Escalante reflejan la profunda tristeza que embarga a quienes compartieron con él dentro y fuera de los escenarios.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura de Veracruz, Rafael Campos también destacó como cantautor y fue el creador del himno de la Universidad de Xalapa. Su talento abarcó tanto la música como la escritura, consolidándose como una pieza clave en la creación de contenido humorístico en la televisión mexicana.

Con su partida, colegas, amigos y seguidores lamentan la pérdida de un creativo versátil, cuyo legado perdurará en la memoria colectiva a través de sus obras y contribuciones al entretenimiento.