Muere reconocido influencer fisicoculturista a los 22 años; cuerpo fue hallado en su apartamento

Gabriel Ganley, influencer fitness brasileño, fue hallado sin vida en su apartamento en São Paulo.

El influencer brasileño de fisicoculturismo Gabriel Ganley fue encontrado sin vida en su apartamento en São Paulo, Brasil, un hecho que causó conmoción tanto en la comunidad fitness como entre sus seguidores.

Según reportes publicados el 23 de mayo por CNN Brasil, el joven atleta fue hallado en la cocina de su vivienda, luego de que familiares y amigos perdieran contacto con él durante varios días.

La alerta llevó a un allegado a ingresar al inmueble, donde descubrió el cuerpo tendido en el suelo y sin signos vitales.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, citada por medios locales, Ganley presentaba rastros de sangre en el rostro. Sin embargo, las autoridades indicaron que no se encontraron señales de violencia en el lugar.

La muerte del fisicoculturista ha generado conmoción entre seguidores y la comunidad deportiva. (Tomada de redes sociales)

Durante el levantamiento de evidencias, peritos confiscaron diversos medicamentos que, preliminarmente, fueron identificados como esteroides anabólicos. Este hallazgo forma parte de las investigaciones en curso.

El fallecimiento también fue confirmado por la marca de suplementos deportivos que patrocinaba al influencer, la cual expresó su pesar mediante redes sociales. En su mensaje, destacaron la disciplina, autenticidad y la influencia positiva de Ganley en miles de jóvenes.

“Hoy despedimos a alguien que vivió intensamente y dejó huella en todos nosotros”, señaló la compañía, que lo describió como un atleta comprometido y una figura inspiradora dentro del ámbito deportivo.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer la causa oficial de la muerte.