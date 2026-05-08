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Influencer con más de 10 millones de seguidores está en Costa Rica y así describió el país

La mujer se hospeda en un ‘resort’ ultralujoso, el cual mostró en sus redes sociales

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Por Fiorella Montoya
Camila Coelho dio a conocer este viernes que disfruta de unas vacaciones familiares en Guanacaste
Camila Coelho dio a conocer este viernes que disfruta de unas vacaciones familiares en Guanacaste (Instagram Camila Coelho /Instagram Camila Coelho)







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Camila Coelho
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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