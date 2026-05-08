Influencer con más de 10 millones de seguidores está en Costa Rica y así describió el país

La reconocida influencer brasileña-estadounidense Camila Coelho, quien cuenta con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, dio a conocer este viernes 8 de mayo que está en Costa Rica disfrutando de unas vacaciones.

La mujer, quien es reconocida como una gran figura y empresaria de la moda y la belleza, se encuentra en el país al lado de su familia. Mediante un video que publicó fue que confirmó que estaba en suelo tico. “Hola Costa Rica”, dijo mientras mostraba la ropa que portaría para disfrutar de su primer día.

Además, mostró la vista y escribió: “Llegué al paraíso”. El bello paisaje era la península de Papagayo, en la provincia de Guanacaste, donde se está hospedando en un resort ultralujoso, cerca de la Marina Papagayo.

El lugar tiene una piscina infinita y una vista al mar que la dejó deslumbrada; su hijo también mostró un peluche de oso perezoso, el cual abraza, y el resto del lugar donde se quedará por “algunos días”, según escribió.

Coelho ha sido conocida no solo por su contenido de moda y maquillaje, sino también por sus luchas hablando de enfermedades como la epilepsia, de la cual padece.