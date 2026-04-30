Influencer argentina alza la voz sobre la gentrificación en Costa Rica y divulga sorprendente iniciativa

Evangelina González desarrolló una plataforma web para promover el consumo en negocios locales y apoyar directamente a las familias costarricenses mediante ticomap.com

Evangelina González, creadora de contenido argentina, quien usualmente comparte contenido sobre su paso por Costa Rica, habló en esta ocasión de un tema que ha generado polémica: la gentrificación.

“La gentrificación en Costa Rica es un tremendo problema... y me van a decir: ‘Eva, ¿cuál es la vara? Usted también es extranjera’. Sí, pero yo ahorro todo el año para venir a visitar Costa Rica de vez en cuando”, explicó.

Además, añadió que pudo ver esta problemática desde el primer viaje que hizo al país.

“Básicamente, con ticos me comentaban de esto, que el turista no iba a la sodita, que no le alquilaba al hotelito familiar. Entonces, con una familia tica creamos ticomap.com, una plataforma de búsqueda de todos los negocios ticos”, dijo.

La argentina, quien constantemente ha dado a conocer que ama a Costa Rica, decidió crear esa página web que ayude a promocionar los negocios costarricenses.

“Ayer, por primera vez, pude conocer uno de estos negocios. Está en punta Uva, no saben la fiesta que se armó... Yo me fui a dormir porque ya había estado todo el día en la playa.

“Así que ya saben, si son extranjeros y vienen a Costa Rica de vacaciones, consuman local, ayuden a los ticos. Ellos son los dueños de este país”, añadió en el video.

Finalmente, González dio a conocer que los costarricenses que tengan un local pueden registrarse en la página web ticomap.com para formar parte de este catálogo de emprendimientos nacionales.