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Influencer argentina alza la voz sobre la gentrificación en Costa Rica y divulga sorprendente iniciativa

‘Los ticos son los dueños de este país’, explicó Evangelina González mientras invitó a otros extranjeros a consumir en negocios locales mediante plataforma digital

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Por Fiorella Montoya
Evangelina González desarrolló una plataforma web para promover el consumo en negocios locales y apoyar directamente a las familias costarricenses mediante ticomap.com
Evangelina González desarrolló una plataforma web para promover el consumo en negocios locales y apoyar directamente a las familias costarricenses mediante ticomap.com (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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