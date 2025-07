Influencer salva a turistas de vivir incómoda situación en Costa Rica: ‘Me dolía que esa fuera su impresión del país’

Evangelina González es una creadora de contenido, que usualmente comparte contenido sobre su paso por Costa Rica en una cuenta de TikTok donde suma mas de 540.000 seguidores.

Entre videos experiencias, la joven compartió un corto con una vivencia poco agradable, destacando que lo sucedido no es usual en este país.

Evangelina González publica contenido en redes sociales mientras viaja por el mundo, actualmente se encuentra en Costa Rica. (Archivo)

En el video, Evangelina explica que viajaba en bus de San José a Uvita, sentada en la última fila junto a dos chicas estadounidenses. Las norteamericanas estaban a un lado, ella junto a la ventan y los dos asientos del centro estaban vacíos.

Durante el trayecto notó que un hombre hablaba con las jóvenes en voz baja. Aunque al inicio no prestó atención, algo la hizo intervenir. Les preguntó si estaban bien y una de las chicas, visiblemente incómoda, asintió. Entonces Evangelina se sentó entre ellas y el hombre, “Ella me dijo ‘gracias, muchas gracias’. No hablamos mucho porque él estaba al lado”, relató.

Influencer ayuda a turistas en bus hacia Uvita

Luego, las jóvenes le confesaron que el sujeto se estaba tocando de forma inapropiada. Evangelina alertó al conductor, quien, según cuenta, actuó de inmediato: llamó a la policía y al hombre no se le permitió volver a subir al autobús.

“Qué bueno que en Costa Rica uno pueda confiar en el conductor del bus. Estas chicas acababan de llegar al país. Me dolía que esa fuera su primera impresión de un lugar que me gusta tanto”, finalizó la creadora.

El video se llenó de comentarios de costarricenses agradeciéndole a Evangelina por haber auxiliado a las jóvenes que a penas iniciaron su aventura.