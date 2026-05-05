Muere influencer días después de recibir un devastador diagnóstico: ‘Pensé que tenía más tiempo’

Kiersten Dyke compartió su batalla contra el melanoma en redes sociales, generando una comunidad de miles de seguidores que la acompañaron hasta el final y visibilizaron la importancia de la detección temprana del cáncer de piel.

La influencer estadounidense Kiersten Dyke, reconocida por documentar abiertamente su lucha contra el cáncer de piel en redes sociales, falleció a los 25 años, según confirmaron sus familiares y su pareja, Dominic Cinfio.

La noticia se dio a conocer a través de una página de GoFundMe, creada inicialmente para cubrir los gastos médicos de su tratamiento, y fue posteriormente respaldada por publicaciones de Cinfio en Instagram y TikTok.

La joven falleció el pasado domingo 26 de abril, en un ambiente tranquilo y acompañada por sus seres queridos.

Su muerte llegó poco después de un devastador diagnóstico, pues el mes pasado el oncólogo de Dyke le dijo que tenía “meses” de vida.

“Me sorprendió mucho escuchar su respuesta. Pensé que tenía más tiempo del que él anticipa”, admitió Dyke en un video. “Espero más que solo meses. Espero y rezo para que la quimioterapia pueda extender la vida”, agregó en ese entonces.

Dyke fue diagnosticada con melanoma en 2022, luego de que se le detectara un lunar sospechoso. Aunque en un inicio la enfermedad fue catalogada en etapa 2, su evolución resultó más compleja de lo previsto.

En 2023 se sometió a una cirugía, pero el diagnóstico se ajustó posteriormente a una fase más avanzada, lo que obligó a nuevas intervenciones y a un seguimiento médico constante.

Durante ese año, la influencer enfrentó múltiples hospitalizaciones por complicaciones tanto de la enfermedad como de condiciones preexistentes. Pese a ello, en enero del 2024 celebró un periodo sin evidencia de cáncer, etapa que aprovechó para retomar su vida personal y realizar viajes.

Sin embargo, meses después su estado de salud volvió a agravarse. A finales del 2024 fue diagnosticada con melanoma metastásico en etapa 3, lo que dio paso a tratamientos más intensivos como inmunoterapia y radiación. Para mediados del 2025, el cáncer ya se había extendido a otras partes del cuerpo, alcanzando la etapa 4.

A lo largo de este proceso, Dyke continuó compartiendo su experiencia en redes sociales, incluyendo el momento en que recibió un pronóstico médico poco alentador. A pesar de ello, mantuvo la esperanza de que los tratamientos pudieran prolongar su vida.

En sus últimos días, su estado de salud se deterioró rápidamente. Tras ser hospitalizada de emergencia, presentó complicaciones severas, entre ellas acumulación de líquidos y una infección generalizada. Finalmente, los médicos confirmaron que su organismo no resistía más.

La historia de Kiersten Dyke conmovió a miles de seguidores que la acompañaron durante su enfermedad.

Su testimonio no solo generó una amplia comunidad en redes sociales, sino que también contribuyó a visibilizar el impacto del cáncer de piel y la importancia de la detección temprana.