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Muere influencer días después de recibir un devastador diagnóstico: ‘Pensé que tenía más tiempo’

La joven documentó cada etapa de su enfermedad, convirtiendo su testimonio en un espacio de concientización sobre el melanoma y sus devastadores efectos cuando no se detecta a tiempo

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Por Fátima Jiménez
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Kiersten Dyke compartió su batalla contra el melanoma en redes sociales, generando una comunidad de miles de seguidores que la acompañaron hasta el final y visibilizaron la importancia de la detección temprana del cáncer de piel. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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