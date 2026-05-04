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Influencer mostró cómo quedó su casa tras los aguaceros en Costa Rica y recordó a quienes sufren por el clima

Luego de las fuertes lluvias del fin de semana, a la modelo e influencer se le metió el agua en su apartamento

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Por Jessica Rojas Ch.
Jessi Rodríguez
La modelo e influencer Jessi Rodríguez mostró en Instagram lo que provocaron las fuertes lluvias en su apartamento. (Archivo)







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Jessi RodríguezLluvias
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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