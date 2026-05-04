Influencer mostró cómo quedó su casa tras los aguaceros en Costa Rica y recordó a quienes sufren por el clima

La modelo e influencer Jessi Rodríguez mostró en Instagram lo que provocaron las fuertes lluvias en su apartamento.

La influencer Jessi Rodríguez, conocida por su contenido de salud, vida, belleza y viajes, aprovechó sus redes sociales para mostrar una situación que en los últimos días ha afectado a muchos costarricenses debido a las fuertes lluvias.

Rodríguez contó que, luego de los aguaceros del domingo, su apartamento se llenó de agua. “Cuando me di cuenta hasta en el cuarto había agua”, comentó la creadora de contenido.

Sin embargo, más allá de tener que sacar el agua de su casa y de llevar a limpiar una alfombra que se le mojó, Rodríguez hizo dos reflexiones importantes que no tienen nada que ver con lo material.

En primera instancia, manifestó que para ella “lo más feo de vivir sola” es la impotencia de no contar con apoyo de alguna persona en una situación como la que experimentó. “Sequé y saqué todo el agua que pude y hasta hoy podían ayudarme a sacar la alfombra”, dijo.

Influencer sufrió con las fuertes lluvias

Además, Rodríguez agregó un comentario que recibió en algún momento de su abuela: “Al final todo tiene solución”.

El otro comentario fue de agradecimiento por vivir en un lugar seguro, situación que no muchos costarricenses tienen. “Esas son las cosas que pienso cuando vienen esos aguaceros grandes y toda la gente a la que se le mete el agua, o cuando se sale un río y se les inunda la casa”, expresó.