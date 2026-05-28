Famoso luchador mexicano muere tras arriesgada maniobra durante pelea (video)

La Arena Internacional de lucha libre fue clausurada de forma temporal tras el fatal accidente.

La lucha libre mexicana está de luto tras el fallecimiento del experimentado luchador José Calzada Salazar, conocido en el circuito como Piloto Suicida o Piloto Calzada, quien perdió la vida durante una función en Ciudad Juárez.

El accidente ocurrió la noche del domingo 24 de mayo de 2026 en la Arena Internacional, ubicada en la colonia Monterrey, mientras se desarrollaba el combate.

De acuerdo con testigos, el gladiador intentó ejecutar uno de sus característicos lances aéreos desde la tercera cuerda hacia el exterior del ring.

Durante la maniobra, el luchador de 56 años calculó de forma incorrecta la fuerza del impulso, lo que le hizo perder estabilidad en el aire.

Como consecuencia, cayó directamente sobre el suelo de concreto, impactando de manera severa la cabeza.

Paramédicos ingresaron de inmediato al cuadrilátero para brindarle atención de emergencia; sin embargo, tras varios intentos de reanimación, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Piloto Suicida, de 56 años y originario de Gómez Palacio, Durango, perdió la vida tras una aparatosa caída de cabeza. (Tomada de redes sociales)

Reportes preliminares indican que la causa del fallecimiento fue una lesión cervical grave, conocida como desnucamiento, la cual habría provocado su muerte de forma prácticamente instantánea.

Tras el incidente, la función fue suspendida y el público evacuado, mientras autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes.

Asimismo, personal de Protección Civil colocó sellos de clausura temporal en el recinto para revisar las condiciones de seguridad, así como los permisos y protocolos de emergencia.

Originario de Gómez Palacio, Durango, Piloto Suicida era reconocido por su estilo arriesgado y su entrega en el ring, cualidades que lo consolidaron como una figura respetada dentro de la lucha libre independiente, especialmente en el norte de México.