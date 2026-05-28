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Famoso luchador mexicano muere tras arriesgada maniobra durante pelea (video)

Reportes preliminares indican que la causa del fallecimiento fue una lesión cervical grave

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Por Fátima Jiménez
Lucha Libre
La Arena Internacional de lucha libre fue clausurada de forma temporal tras el fatal accidente. (Imagen con fines ilustrativos. )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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