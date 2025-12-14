Revista Dominical

La lucha que no se ve en el ring: Luchadores relatan los motivos de su transformación, sacrificios y amores

La lucha libre costarricense sobrevive lejos del foco público. Allí, entre guiones, acrobacias y rituales íntimos, sus protagonistas llevan una doble vida que los transforma dentro y fuera del cuadrilátero

Por Julián Navarrete Silva
Show de lucha libre, Josué Cubero y su personaje Tyler Hawk
Josué Cubero con su novia, Melania Meléndez, previo a un evento de lucha. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







