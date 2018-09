“Yo en México sí me pude dedicar de vivir de la lucha libre. A eso me dedicaba. Solamente iba, luchaba y cobraba. Con eso me alcanzaba para vivir. Sin embargo, la lucha bajó bastante, me vi obligado a buscar trabajo y a terminar mis estudios de ingeniería”, enfatizó el azteca, quien vive en Costa Rica desde hace 13 años.