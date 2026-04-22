Muere influencer deportista en famosa competencia: ‘Estaba demasiado débil’

La muerte de la influencer generó conmoción en la comunidad deportiva y en redes sociales.

La tragedia marcó el inicio del Memorial Hermann Ironman de Texas, este fin de semana, tras confirmarse la muerte de la influencer y triatleta brasileña Mara Flávia Araújo, de 38 años, durante la competencia.

La atleta desapareció mientras participaba en la prueba de natación, la primera etapa del exigente triatlón, que consiste en recorrer aproximadamente 3,8 kilómetros en el lago Woodlands.

Según reportes de la organización, fue alrededor de las 7:30 a. m. cuando los jueces notaron su ausencia en el agua, lo que activó de inmediato un operativo de búsqueda.

Horas después, pasadas las 9:30 a. m., equipos de rescate localizaron su cuerpo a varios metros de profundidad, tras un despliegue que incluyó personal de emergencia y buzos especializados.

A través de un comunicado oficial, los organizadores del Ironman lamentaron lo ocurrido y expresaron sus condolencias, señalando que están “profundamente tristes” por la pérdida de una participante durante la etapa de natación. Además, extendieron su apoyo a familiares y allegados, agradeciendo luego la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Personas cercanas a Araújo indicaron que la influencer no se encontraba en óptimas condiciones antes de la competencia. “Estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi esposa y yo le dijimos que estaba demasiado débil para la carrera, pero ella insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado”, lamentó un amigo a la prensa local.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y miembros de la comunidad deportiva compartieron mensajes de despedida. En estas plataformas, Araújo documentaba su trayectoria en el triatlón —disciplina en la que competía desde hacía más de una década—, así como su faceta como DJ.

El Ironman es reconocido como una de las pruebas más demandantes del deporte de resistencia, ya que combina natación, ciclismo y maratón. Aunque cuenta con estrictos protocolos de seguridad, incidentes en la etapa acuática, aunque poco frecuentes, han sido documentados en distintas ediciones a nivel mundial.