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Muere influencer deportista en famosa competencia: ‘Estaba demasiado débil’

Equipos de rescate localizaron el cuerpo de la mujer horas después de notar su ausencia en la prueba de natación

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Por Fátima Jiménez
Mara Flavia Araujo
La muerte de la influencer generó conmoción en la comunidad deportiva y en redes sociales. (Tomada de redes sociales )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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