Viva

Influencer costarricense se llevó una sorpresa en un crucero por un detalle que impactó: ‘Solo los ticos entenderán la vibra’

El momento captó la atención de sus seguidores y también de los televidentes de Teletica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Crucero
Una influencer costarricense en un crucero se llevó una sorpresa que le recordó a su país. (Elaborada por LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaCruceroLa Fatfluencer
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.