Influencer costarricense se llevó una sorpresa en un crucero por un detalle que impactó: ‘Solo los ticos entenderán la vibra’

Una influencer costarricense en un crucero se llevó una sorpresa que le recordó a su país.

La creadora de contenido costarricense Cristina Mora, conocida en redes sociales como La Fatfluencer, vivió un momento inesperado durante un crucero en el que se encuentra viajando actualmente.

Mientras disfrutaba de un espectáculo de baile sobre hielo, la presentación incluyó la pieza Gabriel’s Oboe, del compositor Ennio Morricone, una melodía ampliamente reconocida en Costa Rica por ser la música que Teletica utiliza para anunciar las esquelas.

La Fatfluencer inició a final del 2018 como un pequeño blog en Instagram de recomendaciones de comida. (Instagram)

La coincidencia no pasó desapercibida para Mora, quien compartió el momento en sus redes sociales con humor. “No DJ esa no. Pov: Estás en el show de un crucero y ponen la de Teletica”, escribió la influencer junto al video.

“Solo los ticos entenderán la vibra”, agregó la creadora de contenido.

En la sección de comentarios, numerosos usuarios coincidieron con su reacción y expresaron lo impactante que resulta escuchar esa melodía fuera de contexto.

“Todos los ticos en el crucero buscando leer la esquela en los monitores”. “Esperando que anuncien a qué hora y dónde es la vela”. “¿Quién se murió?“, son algunos de los mensajes que dejaron los internautas.