Viva

‘Nunca había llorado como ese día’: influencer costarricense comparte la devastadora pérdida que sufrió hace poco

La creadora de contenido también presentó a un nuevo integrante de su familia

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Paula Chavarría Repretel Club Gamers
Tras la muerte de un ser muy importante en su vida, Paula Chavarría abrió su corazón en redes sociales para compartir el duro momento que atraviesa. (Tomada de redes )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Paula ChavarríaInfluencer
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.