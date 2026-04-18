‘Nunca había llorado como ese día’: influencer costarricense comparte la devastadora pérdida que sufrió hace poco

Tras la muerte de un ser muy importante en su vida, Paula Chavarría abrió su corazón en redes sociales para compartir el duro momento que atraviesa.

La influencer costarricense Paula Chavarría compartió con sus seguidores el profundo dolor que atraviesa tras la muerte de su perrita Kiara, quien la acompañó durante 11 años.

“La semana pasada fue diferente, terminó de una manera muy triste: falleció una de mis perritas. Solo la gente que tiene perritos que considera parte de la familia puede entender el dolor tan grande. Sentía que me estaban arrancando el alma. Nunca había llorado como ese día”, contó Chavarría en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con la creadora de contenido, pese al dolor, siente tranquilidad por todo el amor y cuidados que le brindó a Kiara durante esos años.

El día que murió “la negrita”, como llamaba de cariño a su perrita, la influencer compartió un sentido mensaje acompañado de varias fotografías juntas. “Te amo por siempre, mi gordita hermosa. Gracias por tanto amor. Sé que estás mucho mejor ahí con Diosito, que ya nada duele ni molesta, pero el vacío que dejas es enorme, un dolor en el alma, una tristeza inexplicable”, escribió.

En su mensaje también agradeció la compañía incondicional de Kiara y aseguró que la extrañará profundamente. “Vuela alto y salúdame a Diosito, mi amor, te amo con mi vida entera”, agregó.

Poco después de la pérdida, el lugar de Kiara fue ocupado por un nuevo integrante: Chavarría encontró a un perrito abandonado, decidió recogerlo y, aunque en un inicio pensó en cuidarlo para luego darlo en adopción, terminó dejándoselo y lo llamó Manolo.

Según contó, su sueño es abrir una fundación para rescatar más perritos y seguir ayudando a animales en condición de abandono.